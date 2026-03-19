Cambios en rutas de buses en Guayaquil 2026: mapa y zonas afectadas

Las frecuencias del transporte interprovincial desde la terminal terrestre de Guayaquil se reducen y reorganizan de forma acelerada en 2026. El toque de queda obliga a las cooperativas a adelantar sus últimos turnos y eliminar casi por completo las salidas nocturnas, lo que impacta directamente en la operación diaria y en la cantidad de pasajeros movilizados.

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En la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera, el cambio es evidente: los buses ya no operan durante la madrugada y las últimas salidas se concentran antes de las 21:00. Esto genera una reducción de frecuencias en varias rutas y una mayor presión en los horarios de la tarde.

Las rutas hacia la Costa y la Sierra reflejan estos ajustes. Destinos como Santa Elena ahora operan solo hasta las 18:30, mientras que Babahoyo reduce su última salida a las 19:40. Hacia Ambato y Quito, los turnos finales se ubican cerca de las 20:15, y hacia Cuenca, a las 20:30. En el caso de Santo Domingo y El Oro, el impacto es más severo: el último bus sale alrededor de las 17:00 y 18:00, sin margen para viajes posteriores.

Transportistas reportan menos viajes y caída en ingresos

Los conductores coinciden en que el recorte de horarios afecta directamente la rentabilidad. Desde la cooperativa Zaracay, que cubre la ruta Guayaquil–Santo Domingo, explican que antes el último turno salía después de las 22:00, pero ahora se adelanta a las 17:00. Esta reducción ya se traduce en una caída cercana al 20% en la operación.

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En otras rutas, como las que conectan con la provincia de Bolívar, los choferes señalan que deben salir antes de lo previsto y ajustar sus tiempos para evitar quedar detenidos en zonas con restricción. Esto implica planificar cada tramo del recorrido con mayor precisión, incluso considerando paradas estratégicas.

El efecto también se siente en la Costa sur. En los trayectos hacia Machala, transportistas aseguran que al menos tres frecuencias han sido eliminadas. Como consecuencia, los usuarios que solían viajar después de su jornada laboral ya no encuentran buses disponibles.

Esta reducción no solo limita la movilidad, sino que cambia el comportamiento de los pasajeros, quienes ahora se concentran en horarios más tempranos o postergan sus viajes.

Un sistema ajustado al toque de queda

Las modificaciones responden directamente a las restricciones vigentes en provincias como Guayas, Santo Domingo, Los Ríos y El Oro. Las cooperativas priorizan cumplir con la normativa, lo que implica operar con menos frecuencias y sin servicio nocturno.

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En este nuevo escenario, el transporte interprovincial funciona con menor flexibilidad y mayor dependencia del tiempo. Para conductores y pasajeros, cada viaje requiere planificación estricta en un sistema que, por ahora, sigue condicionado por las restricciones.

En la Terminal Terrestre de Guayaquil, los viajeros se apresuran a tomar las últimas frecuencias antes de las 21:00, en cumplimiento del toque de queda. Cortesía

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