Cooperativas de buses que han cambiado sus frecuencias por el toque de queda

Las terminales terrestres de Guayaquil han reducido la frecuencia de buses diarios. Viajeros deben planificar con antelación

Cooperativas de buses reducen frecuencias nocturnas en Guayaquil por restricciones de movilidad en Ecuador.

La aplicación del toque de queda en Ecuador ya empieza a sentirse en la dinámica diaria de varias ciudades, especialmente en Guayas, donde la restricción nocturna de movilidad ya empieza a afectar a los buses intercantonales e interprovinciales que salen desde Guayaquil.

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La normativa, vigente en horario de 23:00 a 05:00, obliga a replantear no solo la circulación de personas, sino también el funcionamiento del transporte público en la terminal terrestre de Guayaquil Jaime Roldos Aguilera.

Toque de queda en Guayas: cómo afecta a las cooperativas de buses

En este escenario, todas las cooperativas de transporte terrestre que operan rutas entre provincias y cantones ya ajustan sus frecuencias para cumplir con la disposición oficial.

La reorganización busca evitar salidas y llegadas durante las horas restringidas, lo que implica una reprogramación general de itinerarios en todo el sistema.

Pasajeros revisan horarios en la Terminal Terrestre de Guayaquil tras cambios por el toque de queda en Guayas. Josué Andrade

Desde la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil se confirma que las operaciones se adaptan a este nuevo contexto. La medida impacta directamente en la planificación de viajes, ya que las unidades deben concentrar sus salidas en franjas horarias permitidas, reduciendo la oferta nocturna habitual.

Durante el toque de queda no es permitido que los buses interprovinciales circulen por las vías por lo que algunos han tenido que disminuir la frecuencia de sus buses para evitar estar en plena carretera después de las 23:00

Nuevos horarios en la Terminal Terrestre de Guayaquil y rutas interprovinciales

En la práctica, las terminales terrestres que funcionan en la ciudad modifican sus horarios de atención. Las estaciones Costa y Pascuales operan ahora en una jornada limitada, desde las 06:00 hasta las 21:00, alineándose con el margen de movilidad autorizado. Aunque la Terminal Terrestre de Guayaquil, Jaime Roldos Aguilera, mantiene sus instalaciones abiertas de forma continua, las frecuencias de buses sí se restringen para cumplir con el toque de queda.

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Esto significa que las cooperativas eliminan o reprograman salidas nocturnas, concentrando la mayor cantidad de viajes en horas diurnas y vespertinas. Como consecuencia, algunos trayectos presentan mayor demanda, lo que obliga a los usuarios a planificar con anticipación.

Por otra parte, las autoridades locales, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, refuerzan los controles dentro de las terminales para garantizar la seguridad de los pasajeros y supervisar el cumplimiento de la medida.

La Fundación Terminal Terrestre recomienda a los ciudadanos verificar directamente con las cooperativas los horarios actualizados, anticipar su llegada a las terminales y considerar posibles demoras derivadas de la reconfiguración del servicio.

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