EN VIVO | Chelsea vs Manchester City HOY: Hora y dónde ver a Moisés Caicedo en la Premier League

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Moisés Caicedo será capitán del Chelsea ante el Manchester City este domingo en Stamford Bridge.

El DT Liam Rosenior ratificó al ecuatoriano como líder mundial previo al duelo de Premier League.

Chelsea busca frenar al City de Haaland tras la sanción de Enzo Fernández en la fecha 32.

Stamford Bridge se viste de gala este domingo 12 de abril para un duelo de titanes. A las 10:30 (hora local), el Chelsea recibe al Manchester City por la fecha 32 de la Premier League, en un encuentro marcado por el liderazgo del ecuatoriano Moisés Caicedo, quien portará el brazalete de capitán.

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La capitanía de 'Niño Moi' llega en un momento crucial. Ante la sanción que mantiene a Enzo Fernández fuera de las canchas por un partido más, Caicedo asume la voz de mando en un mediocampo que necesita recuperar su solidez.

El Chelsea llega golpeado tras una dura caída 3-0 ante el Everton, sumando apenas una victoria en sus últimas cuatro presentaciones, una racha que ha frenado en seco su ascenso en la tabla.

Chelsea recibe a Manchester City por la fecha 32 de la Premier League.cortesía

El actual estratega de los Blues, Liam Rosenior, no escatimó en elogios para el tricolor en la previa de este choque fundamental. En rueda de prensa, el DT fue tajante sobre la importancia de Caicedo:

"Para mí, Moisés Caicedo es uno de los mejores mediocampistas defensivos, si no el mejor del fútbol mundial. Va a ser enorme para nosotros este domingo".

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Rosenior destacó además la madurez del ecuatoriano, señalando que, a pesar de su juventud, "a veces juega como si tuviera 35 años por su lectura del juego".

El desafío es mayúsculo para los locales: frenar a un City que acecha el liderato y demostrar que, bajo el mando de Caicedo, el Chelsea tiene el carácter necesario para pelear contra los mejores de Europa.

Alineaciones de Chelsea y Manchester City

Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella; Lavia, Caicedo ; Estevao, Palmer, Neto; Pedro.

Sánchez; Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella; Lavia, ; Estevao, Palmer, Neto; Pedro. Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri; Cherki, Silva, Doku; Semenyo, Haaland.

Dónde ver EN VIVO Chelsea vs Manchester City

El compromiso entre los Blues y los Citizens por la jornada 32 de la Premier League, que se jugará en Stamford Bridge desde las 10:30 (hora de Ecuador), podrá ser disfrutado por toda la hinchada en la transmisión de ESPN que también será emitida por la plataforma digital Disney+ Premium.