Liverpool vs PSG: EN VIVO dónde ver el partido de Willian Pacho en Champions League

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que tienes que saber Willian Pacho busca sellar la clasificación del PSG a semifinales en el estadio Anfield.





El PSG llega con ventaja tras vencer 2-0 al Liverpool en el partido de ida.





El defensor ecuatoriano apunta a lograr su segunda Champions League consecutiva.

Ecuador, Francia y gran parte del planeta volverán a poner sus ojos en el ecuatoriano Willian Pacho este martes 14 de abril desde las 14:00, cuando el Paris Saint-Germain visite al poderoso Liverpool FC en Inglaterra, en busca de sellar su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League. El compromiso será transmitido en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.

El cuadro parisino llega con ventaja tras imponerse 2-0 en el partido de ida, resultado que le permite soñar con avanzar a la siguiente fase del torneo más importante de clubes del mundo. En aquel compromiso, el PSG mostró superioridad y dejó sin reacción al conjunto inglés, que ahora intentará remontar en casa para mantenerse con vida en la competencia.

Los números del Liverpool y PSG

El duelo de vuelta corresponde a la llave 1 de los cuartos de final y se disputará en el mítico estadio Anfield, escenario donde el Liverpool apelará a su tradición y al empuje de su hinchada para intentar dar vuelta la serie.

PSG ganó el primer partido

La presencia de Pacho en la defensa del PSG se ha convertido en motivo de orgullo para Ecuador. El zaguero tricolor atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y busca conquistar su segunda Champions League consecutiva, lo que significaría alcanzar el ansiado bicampeonato europeo.

Desde su llegada en la temporada 2024/2025, el defensor ecuatoriano se consolidó como titular indiscutible bajo la dirección técnica de Luis Enrique. Su solidez defensiva y liderazgo en la zaga han sido determinantes en el rendimiento del equipo parisino, que aspira a seguir haciendo historia en el torneo continental.

Los goleadores de ambos equipos

Tienes que saber

Cuartos de final (ida): PSG 2 vs. Liverpool 0 (8 de abril)

Horario Liverpool vs PSG, según país:

Ecuador, Colombia y Perú: 14:00

Argentina: 16:00

Venezuela y Chile: 15:00

México, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 13:00