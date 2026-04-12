Juez Christian Quito intentó escapar a Colombia pese a prohibición judicial

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Juez Christian Quito intentó salir hoy hacia Colombia pese a prohibición judicial vigente en Ecuador.



Migración y Policía lo retuvieron de madrugada tras cruce irregular sin registro de salida del país.





El juez es investigado por asociación ilícita en el Caso Fachada y debía permanecer a órdenes judiciales.





Christian Luvin Quito Carpio, procesado por asociación ilícita, intentó ingresar a Colombia sin registrar su salida del país, pese a una prohibición judicial vigente.

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Christian Luvin Quito Carpio, juez anticorrupción investigado por el presunto delito de asociación ilícita en el denominado Caso Fachada, fue retenido la madrugada de este domingo 12 de abril tras intentar salir de Ecuador de forma irregular con destino a Colombia, sin que exista registro oficial de su salida del país.

De acuerdo con la información recabada, el funcionario judicial no podía abandonar el territorio nacional debido a una orden expresa emitida por una autoridad competente, como parte de las medidas cautelares dentro del proceso penal que se sigue en su contra.

Retenido por autoridades migratorias y la Policía

Tras detectarse el intento de cruce irregular, Quito Carpio quedó bajo custodia de las autoridades de Migración, con apoyo de la Policía Nacional, para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre el punto específico del cruce fronterizo ni sobre las circunstancias exactas en las que fue interceptado.

Investigación por presunta red de corrupción

El Caso Fachada es una investigación que indaga la existencia de una supuesta estructura dedicada a cometer actos de corrupción mediante el uso irregular de procesos judiciales.

En esta causa están involucrados operadores de justicia y otros presuntos colaboradores, entre ellos Quito Carpio, quien es señalado por su posible participación en este esquema.

El intento de salida del país se produce mientras el proceso penal continúa en etapa judicial y cuando el acusado debía mantenerse a disposición de las autoridades, conforme a las disposiciones legales vigentes.