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El Consejo de la Judicatura destituyó a Gabriela Cossette Lara Tello, el 24 de febrero del 2026.foto: Expreso

Gabriela Cossette Lara: ¿qué pasó con la exjueza anticorrupción en Ecuador?

La magistrada emitió un voto de minoría para declarar inocente al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan

  • Mariela Rosero Ch.

La audiencia de formulación de cargos en contra de la exjueza anticorrupción Gabriela Cossette Lara se reinstaló el viernes 3 de abril de 2026. Ella integró el grupo de jueces anticorrupción que fueron destituidos previamente por el Consejo de la Judicatura.

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Gabriela Cossette Lara fue enviada a prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en un contexto de profunda crisis de confianza en el sistema judicial ecuatoriano.

Lara fue una de las señaladas por una infracción disciplinaria relacionada con el supuesto intento de favorecer a dos procesados vinculados a la organización criminal Comandos de la Frontera, en el caso Fachada. Aquella decisión administrativa marcó un punto de quiebre en la evaluación del desempeño de estos operadores judiciales, en medio de cuestionamientos sobre la independencia y probidad de la función judicial.

Según la Fiscalía, existen elementos suficientes para presumir un incremento patrimonial no justificado, lo que derivó en la solicitud de medidas cautelares. El juez acogió este pedido y ordenó la prisión preventiva, al considerar que se cumplen los requisitos legales, entre ellos el riesgo procesal. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, tiempo en el que se recabarán elementos de cargo y descargo.

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¿Quién es Gabriela Cossette Lara Tello?

Lara fue Directora Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura. En su hoja de vida consta que es especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas.  

En el campo profesional se ha desempeñado como abogada en libre ejercicio, Secretaria de la Fiscalía Provincial de Esmeraldas; docente universitaria y Coordinadora General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación en la Defensoría Pública.

El 21 de noviembre del 2025, la jueza Lara emitió un voto de minoría para declarar inocente al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

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