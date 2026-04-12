Josimar Quintero anota y desata la celebración de Ibai Llanos

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

El ecuatoriano Josimar Quintero puso a celebrar al famoso streamer Ibai Llanos tras convertir para su equipo, Ronin FC. El delantero abrió el marcador en el duelo contra Juventud 25S “B” por la cuarta categoría catalana.

Quintero aprovechó un pase de su compañero Juanma González para anotar a los 27 minutos del compromiso. Eso desató la alegría de Ibai que se acordó de los orígenes del jugador nacional.

"Josi, Josi, Josi. Aguante Ecuador, aguante Guayaquil, aguante el ecuatoriano Josimar Quintero que la metió para adentro", relató Llanos mientras transmitía el partido en su canal de Twitch.

¿Cómo terminó el partido de Ronin FC?

Gracias a ese tanto, el equipo de Ibai Llanos ganó 2-0 y quedó a una victoria del ascenso a la tercera catalana. Por eso la alegría del español ya que era un encuentro muy importante.

¿Qué es Ronin FC?

Ronin es el equipo fundado por Ibai Llanos para incursionar en el fútbol profesional. El creador de contenido ha contado que no quiso comprar un club ya existente y prefirió crear el suyo propio para empezar desde abajo. Es por eso que empezó en la cuarta catalana, décima división del fútbol español.

¿Quién es Josimar Quintero?

Y para competir tuvo que conseguir jugadores a través de pruebas que realizó durante varias semanas. Entre los que destacaron estuvo el ecuatoriano Josimar Quintero de 29 años. Aunque su nombre no suene tanto en el país es un futbolista que tiene experiencia en Europa.

Hizo las inferiores en el Chelsea donde llegó hasta la Sub 23, también pasó por la filial del Betis, el Lleida Esportiu, el Rostov, el Gudja United FC de Malta, entre otros. Antes de llegar a Ronin FC se encontraba sin equipo y ahí encontró un lugar para volver a jugar.