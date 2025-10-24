El pique entre Ibai Llanos y Lamine Yamal en la Kings League

El equipo del streamer perdió ante el del jugador del FC Barcelona y este lo provocó con una dedicatoria. Mira el video

Lamine Yamal no solo brilla en el FC Barcelona sino que también tiene su propio equipo en la conocida Kings League. Ahí el joven futbolista tiene su propio equipo, llamado La Capital y que este viernes 24 de octubre enfrentó a Porcinos, el club del famoso streamer Ibai Llanos. Un duelo que tuvo un previa picante y el desarrollo del juego fue más caliente todavía.

Llanos jugó los primeros minutos del compromiso y falló su tiro penal presidente. En cambio, Yamal aprovechó ese disparo y desde los doce pasos convirtió. Ahí se dio el primer cruce, el extremo del FC Barcelona le lanzó un beso al streamer español que estaba en la banca de suplentes de su equipo.

Pero lo mejor fue al final, Porcinos marcó el tanto de la victoria, Ibai mandó a dormir a Yamal. Sin embargo, el VAR anuló ese tanto y minutos después La Capital se llevó el triunfo por 5-4. Ahí fue Lamine quien mandó a dormir a Llanos con el mismo gesto. Aunque se entiende que es parte del show, se sintió el ambiente tenso entre ambos.

1⃣ Marca Porcinos e Ibai manda a Lamine Yamal a dormir.

2⃣ Pero se revisa y es fuera de juego.

3⃣ En la siguiente jugada, marca La Capital y gana el partido.

4⃣ Lamine Yamal responde mandado a Ibai a dormir.



Ni en Hollywood hacen este CINE 🎥 pic.twitter.com/PlcKDWwSVB — Kings League Spain (@KingsLeague) October 24, 2025

¿Qué dijo Lamine Yamal tras ganarle a Ibai Llanos?

"Sí lo he dicho, no pueden con nosotros, estaba claro", dijo Yamal tras la victoria. Recordó que había anunciado que él iba a convertir el tanto de penal y que Ibai lo iba a fallar. Este es el segundo triunfo del equipo de Lamine en la Kings League que inició la semana pasada.

Lamine Yamal tras ganar a Porcinos: "Os lo he dicho" pic.twitter.com/81v8MH5fVf — Kings League Spain (@KingsLeague) October 24, 2025

Los otros resultados del día de la Kings League

Saiyans venció 9-6 a XBuyer

El Barrio le ganó 7-5 a Los Troncos

Ultimate Mpostoles superó 5-2 a 1K

