Tras Stranger Things, Netflix da primeros detalles de la serie de los hermanos Duffer

Netflix comparte un vistazo de The Boroughs, la nueva serie de los Duffer. La ficción mezcla lo cotidiano con lo fantástico

Si pensabas que lo habías visto todo tras Stranger Things, Netflix te invita a mirar de nuevo. La plataforma reveló las primeras imágenes de The Boroughs, la próxima serie producida por los hermanos Duffer, que llegará en algún momento de 2026.

Te invitamos a leer | Warner Bros rechaza oferta de Paramount y apuesta por fusión con Netflix

El proyecto marca un nuevo capítulo en la relación creativa del dúo con el streaming, y aunque no es una creación directa de ellos, su sello está presente en cada detalle. Las fotos oficiales muestran a Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman y Alfre Woodard en distintos escenarios, dejando entrever una historia donde lo ordinario convive con lo sobrenatural, sin dar aún demasiados detalles sobre la trama.

“The Boroughs se desarrolla en una comunidad de jubilados donde un grupo de residentes se enfrenta a una amenaza sobrenatural”, explica la sinopsis. El villano busca robarles el tiempo de vida que les queda, un concepto que mezcla lo fantástico con la cotidianidad de personajes mayores, algo inédito para los Duffer.

Entrega anticipada de un premio en los Critics Choice Awards despierta alarma racista Leer más

RELACIONADAS Cynthia Erivo no irá a los Golden Globes

Un reparto estelar que promete sorpresas

Junto a Molina, Davis, Pullman y Woodard, el elenco principal incluye a Clarke Peters, Denis O’Hare, Jena Malone, Carlos Miranda, Seth Numrich y Alice Kremelberg. A ellos se suman intérpretes recurrentes como Rafael Casal, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Eric Edelstein, Dee Wallace y Mousa Hussein Kraish.

Aunque los Duffer supervisan la producción a través de Upside Down Pictures, la serie fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, con dirección de Ben Taylor. Esto permite que los hermanos estén en un rol estratégico, acompañando la historia sin asumir la autoría principal.

Estreno y transición de los Duffer

Netflix no ha detallado el número de episodios ni la fecha exacta, solo que The Boroughs se estrenará en 2026. La serie llega en un momento clave para los Duffer, quienes también preparan 'Something Very Bad Is Going to Happen', protagonizada por Camila Morrone y Adam DiMarco, antes de finalizar su acuerdo con Netflix y mudarse a Paramount en abril del mismo año.

Esta otra producción sigue la semana intensa de una pareja antes de casarse, con un enfoque más cercano al drama y al suspenso, muy distinto de la fantasía de The Boroughs.

Expectativa y próximos pasos

El anuncio de estas primeras imágenes ha generado entusiasmo entre los fans. La serie continuará su producción en los próximos meses, consolidando a Netflix como una plataforma que apuesta por historias originales con un toque de misterio y fantasía, mientras los Duffer exploran nuevas etapas creativas.

Para más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO.