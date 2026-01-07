El personaje Duffman se despide de 'Los Simpson' para siempre

Tras casi 30 años como personaje consolidado en la serie, Barry Duffman no aparecerá en ningún episodio posterior

En lo que resulta un giro inesperado para los fanáticos de la serie de televisión animada Los Simpson, el icónico personaje de Barry Duffman, la imagen publicitaria de la cerveza Duff, ha sido retirado permanentemente de la emisión.

Este momento, que deja nostálgico a más de uno, se anunció en el capítulo titulado Seperance, una parodia de la serie Severance, que corresponde al episodio 13 de la temporada 37.

¿Cómo se da la despedida?

Duffman, personaje que utiliza la voz de Hank Azaria debutó en 1997 y ha aparecido en numerosos episodios durante casi tres décadas.

En Seperance, el personaje irrumpe en la casa de Homerp y Marge Simpson para anunciar su retiro, explicando que la Corporación Duff considera obsoletos los métodos tradicionales de publicidad, como portavoces corporativos y comerciales de TV, en la era de las redes sociales y los influencers.

"Todos los viejos métodos de publicidad ahora están pasados de moda. Portavoces corporativos, anuncios impresos, comerciales de televisión. Los chicos de hoy ni siquiera pueden cantar los jingles", explica de forma cómica el personaje.

Un adiós sin muerte

A diferencia de otras salidas de personajes que involucran muertes trágicas, como la de Alice Glick en episodios anteriores, el retiro de Duffman es pacífico y definitivo, sin planes de regreso según los productores.

ras el anuncio, Duffman se despide de su traje característico, el ajustado atuendo azul, capa roja y gafas oscuras, y aparece en ropa civil durante el resto del capítulo, simbolizando el fin de una era.

Este cambio refleja la adaptación de Los Simpson a los tiempos modernos, donde las estrategias de marketing han evolucionado. La decisión no responde a controversias externas, sino a la narrativa del episodio, y ha generado reacciones mixtas entre los seguidores de la serie. "Se extrañará su entusiasta '¡Oh, sí!'", señala un internauta.

