Cartas de lectores | ‘Francisca: así es como se ama’. Una bella historia

Un nuevo largometraje, Francisca: así es como se ama, se estrena en Ecuador, dirigido por César Carmigniani y producido por Sarita González. Narra la historia de una valiente y piadosa quiteña, Rosa Elena Cornejo, terciaria franciscana, filmada principalmente en Quito: Convento de San Diego, de San Francisco y la ‘Casa del Higo’; además de Riobamba, en el colegio donde en 1897 se cometió el sacrilegio y crimen que motivó a la madre Francisca a luchar, junto a sacerdotes franciscanos, para iniciar allí los ejercicios espirituales que impactaron a Quito y Ecuador en su época. Hoy, de la mano de este director, guionista y actor, que cumple 50 años contando historias religiosas, se nos acerca una hermosa historia grabada en locaciones naturales que forman parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad por su valor arquitectónico e histórico. Próximamente en cines, rendirá homenaje, más de 100 años después, a quien probablemente, por su piedad y acciones en vida, se convertirá con su primer milagro en la sexta santa quiteña, Rosa Cornejo. La película, como ya se vio en su ‘avant premier’, impactará a adultos y niños ávidos de historias que transforman corazones.

Felicitaciones a la congregación franciscana, que desde entonces se proyectó a varios países del mundo, por encargar la producción de esta nueva joya del cine ecuatoriano, cuyos creadores, por su eficiencia, calidad técnica y mensaje imperecedero, merecen el máximo galardón: el Premio Eugenio Espejo, para orgullo del Ecuador.

Diego Fabián Valdivieso Anda