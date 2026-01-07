Entrega anticipada de un premio en los Critics Choice Awards despierta alarma racista

Kleber Mendonça recibió el premio a Mejor Película Internacional, pero lo hizo en la alfombra roja y no sobre el escenario

Dos días han transcurrido desde que se llevó a cabo la ceremonia de los Critics Choice Awards 2026 en las instalaciones del aeropuerto de Santa Mónica. Lo que prometía ser el escenario ideal para reconocer a las producciones cinematográficas y a sus responsables terminó adquiriendo un tono complejo incluso antes del inicio del evento principal.

Miles de figuras reconocidas de la industria, junto a directores nominados, desfilaron por los exteriores de The Barker Hangar. Sin embargo, fue el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho quien protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada.

Mientras el director de El agente secreto concedía una entrevista a la periodista de E!, Keltie Knight, acompañado de su esposa Emilie Lesclaux, la entrevistadora le entregó de manera inesperada una estatuilla, informándole que había ganado el premio a Mejor Película Internacional. El anuncio se realizó sin preámbulos y lejos del escenario principal.

Visiblemente desconcertado, Mendonça no tenía conocimiento previo de que el galardón llevaba su nombre. En un video compartido por E! News, se observa al director sorprendido, sin oportunidad siquiera de agradecer, ya que la periodista continúa con el monólogo frente a cámara.

El episodio desató un intenso debate en redes sociales, polarizando opiniones y reavivando la discusión sobre el lugar que ocupa el cine extranjero dentro de la industria estadounidense.

¿Cuál fue la opinión del director?

En una entrevista posterior con la periodista Cleide Klock, Mendonça celebró el reconocimiento, aunque no evitó cuestionar el contexto en el que se produjo la entrega. “Lamento mucho que el premio haya sido entregado en la alfombra roja. Pero, en fin, fue entregado. Estamos muy felices con la repercusión internacional y también con la repercusión en Brasil”, señaló, priorizando el impacto positivo del filme.

Los verdaderos verdugos llegaron desde el público digital. Cientos de internautas calificaron el hecho como desubicado, e incluso racista, mientras otros manifestaron escepticismo frente a la decisión de entregar el premio fuera del escenario.

Algunos usuarios compararon la situación con la premiación de 2025 a Emilia Pérez. En los comentarios se leía: “El año pasado, cuando la ganadora fue una película europea que pretendía ser una ‘representación latina’, el premio se entregó en el escenario. Ahora, cuando una película verdaderamente latina, hecha y producida por latinos, resulta ganadora, recurren a esta artimaña. ¡Esos sinvergüenzas racistas!”.

Otros mensajes apuntaban: “¡Qué vergüenza reducirlo a tiempo en pantalla! Esto no es un tema de duración, es pura xenofobia”, reforzando las críticas en el contexto internacional que rodea a la película.

Pese a la controversia, Kleber Mendonça Filho también tuvo participación en el escenario principal, donde pudo pronunciar un discurso formal, aunque ya sin la sorpresa que habría supuesto anunciar su victoria durante la ceremonia oficial.

