George Clooney obtiene la ciudadanía francesa y vuelve a cuestionar Hollywood

El actor George Clooney obtuvo la ciudadanía francesa junto a su esposa, Amal Clooney, y sus hijos gemelos, Alexander y Ella, según consta en documentos oficiales del Gobierno de Francia publicados en el boletín de naturalizaciones. La decisión se conoce después de que Clooney expresara en reiteradas ocasiones su preocupación por criar a sus hijos en el entorno de Hollywood.

De acuerdo con el aviso oficial, la familia Clooney figura entre las nuevas naturalizaciones. El actor, que mantiene la ciudadanía estadounidense, y Amal Clooney, abogada humanitaria británico-libanesa, tienen su residencia principal en una granja en Francia, además de propiedades en Inglaterra y en Kentucky. En febrero, Clooney explicó al The New York Times que su vida cotidiana transcurre fuera del foco mediático. “Al crecer en Kentucky, lo único que quería era escapar de una granja, escapar de esa vida”, dijo. “Ahora me encuentro de nuevo en esa vida. Conduzco un tractor y todo eso. Es la mejor oportunidad para una vida normal”.

George Clooney junto a su esposa, Amal.

Un deseo que tiene en mente hace años

El intérprete reiteró ese planteamiento en entrevistas posteriores. “Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood”, señaló. “Sentía que nunca tendrían una oportunidad justa en la vida. En Francia, la fama les importa un bledo”. Añadió: “No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otros”. En 2021, Clooney publicó una carta abierta en la que pidió a los medios no difundir imágenes de sus hijos por motivos de seguridad.

En ese contexto, el actor ha recordado en distintas ocasiones sus vínculos personales con figuras públicas de Estados Unidos, incluido Donald Trump, con quien ha señalado haber mantenido una relación de trato social en el pasado. Clooney ha utilizado esas referencias para explicar su mirada crítica sobre la exposición pública y el impacto del poder mediático en la vida privada, especialmente cuando se trata de menores.

La legislación francesa refuerza ese enfoque. En el país es ilegal fotografiar a una persona en un espacio privado o difundir datos personales como domicilio o número telefónico, y también está prohibido publicar imágenes de figuras públicas en espacios abiertos si no guardan relación con su rol público. Según explicó el abogado Chassen Palmer en un artículo académico de 2020, cuando paparazzi intentan captar imágenes en situaciones privadas, los equipos legales de las celebridades pueden accionar para solicitar daños civiles, una práctica que ha reducido la difusión de este tipo de contenidos.

