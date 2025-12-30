Juancho López se casa por segunda vez con su exesposo Juan José Manríquez

Tras retomar su relación luego de tres años de divorcio y más de una década de historia en común, publicaron su unión

Juancho López confirmó su segundo matrimonio con Juan José Manríquez, con quien mantuvo una relación de diez años antes de divorciarse en 2021. El anuncio fue realizado a través de un mensaje público en redes sociales, en el que la pareja explicó que, tras tres años separados y luego de reencontrarse hace un año y tres meses, decidieron volver a casarse.

Así fue el mensaje de Juancho al anunciar su nuevo matrimonio

Las palabras de Juancho fueron: “El amor tiene un sentido del humor bastante sofisticado. Después de 10 años de matrimonio, la vida quiso que tomáramos caminos distintos y estuvimos divorciados durante 3 años. Pensamos que nuestra historia había terminado… pero el destino —muy elegante él— decidió intervenir”, escribió Manríquez.

La relación entre Juancho López y Juan José Manríquez fue seguida de cerca desde que el bailarín ecuatoriano anunció su ruptura en agosto de 2021. En ese momento, López aclaró que la separación no estuvo relacionada con terceras personas y describió el proceso como “complicado y doloroso”, señalando: “Son 10 años de relación. A mi esposo siempre lo voy a llevar en mi corazón y ahora solo somos amigos”. Tras el divorcio, ambos continuaron sus vidas por separado hasta confirmar públicamente, en diciembre de 2024, que habían retomado su relación.

En el reciente mensaje sobre su nueva boda, la pareja destacó el proceso vivido y el sentido de esta decisión. “El universo nos volvió a cruzar, y hoy, después de 1 año y 3 meses de reencontrarnos, volvemos a casarnos”, señalaron, añadiendo que “descubrimos que el verdadero éxito no es llegar lejos… es hacerlo acompañado”.

“Cuando el amor es real, no solo vuelve… vuelve mejor. Y así caminaremos, hasta que Dios y el universo quieran”, concluyó el bailarín ecuatoriano. Con este anuncio, López y Manríquez cierran un ciclo iniciado hace más de una década y confirman una nueva etapa en común.

