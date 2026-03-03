Cierre de la calle en Cumbayá: ¿Cuáles son las consecuencias para el tráfico local?

Cierre de la calle Jorge Adoum en Cumbayá: ¿Cuáles son las consecuencias para el tráfico local?

Referencia. Trabajos en la red de alcantarillado obligan al cierre temporal de la calle Jorge Adoum en Cumbayá.

Los trabajos de reparación en la red matriz de alcantarillado provocarán el cierre temporal de la calle Jorge Adoum, en la parroquia de Cumbayá, desde este 2 de marzo de 2026. La medida, anunciada por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), se extenderá durante 15 días, en el horario de 08:00 a 18:00.

La restricción vehicular afectará el tramo comprendido entre el pasaje Buena Fe y la calle Joan Miró, en una de las zonas residenciales y comerciales de mayor circulación en el valle.

¿Cuáles son las consecuencias del cierre de la calle Jorge Adoum para el tráfico local?

El cierre tendrá varias repercusiones directas en la movilidad del sector:

Congestión vehicular en horas pico

Al tratarse de una vía utilizada para el ingreso y salida de barrios residenciales y establecimientos educativos, se prevé un incremento del tráfico en calles aledañas, especialmente en horas de mayor flujo.

Sobrecarga en rutas alternas

Las calles César Borja y Joan Miró funcionarán como rutas habilitadas temporalmente. Sin embargo, su capacidad es menor en comparación con la vía principal, lo que podría generar embotellamientos y tiempos de traslado más prolongados.

Otros trabajos de rehabilitación vial

En paralelo al cierre de Jorge Adoum, continúan los trabajos de rehabilitación vial en la avenida Oswaldo Guayasamín, conocida también como Interoceánica, una de las principales arterias que conecta Quito con el valle de Tumbaco.

Las obras se ejecutan en el tramo comprendido entre el redondel de Las Bañistas y la avenida Pampite, también en Cumbayá. Según el cronograma oficial, la intervención durará 38 días y se realizará por tramos y por calzadas para reducir el impacto en la movilidad.

Fases del plan de intervención

Tramo 1 (sentido Cumbayá – Quito)

Hasta el 14 de marzo, desde el sector del C.C. Plaza Cumbayá hasta la avenida Pampite.

Rutas alternas: María Angélica Idrovo y avenida Pampite.

Tramo 2 (sentido Quito – Cumbayá)

Del 15 de marzo al 4 de abril.

Rutas alternas: avenida de Los Conquistadores, Del Establo, Juan León Mera, Aurora Estrada y General Eloy Alfaro.

