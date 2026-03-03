Indignación en el Trolebús de Quito: ciudadano es sancionado tras incidente

La Agencia Metropolitana de Control sancionó a un ciudadano que realizó necesidades fisiológicas dentro del Trolebús

La AMC inició un proceso sancionatorio tras un incidente registrado en una unidad del Trolebús, en la estación El Labrador, norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició un proceso de sanción contra un ciudadano que realizó sus necesidades fisiológicas dentro de una unidad del Trolebús, en la estación El Labrador, ubicada en el norte de Quito.

Sanción por infringir normas en el Trolebús de Quito

La intervención se activó tras una alerta emitida al sistema de emergencias ECU-911, en la que se reportó que una persona, en aparente estado de embriaguez, se había orinado detrás de los asientos de la unidad mientras esta se encontraba en operación.

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, enfatizó que las unidades del transporte municipal son espacios de uso colectivo. “No vamos a normalizar conductas que afectan la salubridad, el orden y el respeto que merecen los usuarios”, señaló, recordando que miles de ciudadanos utilizan diariamente este sistema de transporte.

Multa del 50 % del salario básico unificado

De acuerdo con el Código Municipal, realizar necesidades fisiológicas en cualquier punto de la infraestructura del Subsistema Metrobús Q constituye una infracción muy grave. Esta falta es sancionada con el 50 % de un salario básico unificado, lo que equivale actualmente a 241 dólares.

La normativa se aplica en todo el sistema que integra el Trolebús, la Ecovía y sus rutas alimentadoras, como parte de las reglas de convivencia y uso adecuado del transporte público municipal en Quito.

Control y sanciones en el transporte público en 2026

En lo que va de 2026, la Agencia Metropolitana de Control ha iniciado nueve procedimientos sancionatorios por distintas infracciones cometidas en estaciones, andenes y unidades del subsistema Metrobús Q.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las normas de convivencia en el transporte público, con el objetivo de garantizar espacios seguros, limpios y dignos para todos los usuarios del sistema.

