Vía Perimetral de Guayaquil tendrá cierres del 2 al 10 de marzo

La ATM anunció trabajos en puentes, a la altura de la isla Trinitaria, con cierres parciales del 2 al 10 de marzo

Cierres en la vía Perimetral por mantenimiento en la isla Trinitaria

La temporada lluviosa y el desgaste de la calzada han vuelto a poner en evidencia el estado de varias arterias de la ciudad. Esta vez, la vía Perimetral de Guayaquil será intervenida por trabajos de mantenimiento que obligarán a cierres parciales en un tramo de alta circulación vehicular.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó en sus redes sociales oficiales que los trabajos se ejecutarán a la altura de la isla Trinitaria, en el sur de la ciudad, específicamente en el primer y segundo puente de la zona.

¿Cuándo serán los cierres en la vía Perimetral?

De acuerdo con el cronograma difundido por la entidad, los cierres se realizarán en dos fases:

Del 2 al 6 de marzo, en sentido sur a norte.

Del 7 al 10 de marzo, en sentido norte a sur.

La ATM detalló que estas labores consisten en el mantenimiento del primer y segundo puente, puntos que concentran una alta demanda vehicular a diario y que han presentado afectaciones debido a las lluvias y al constante tránsito pesado.

Debido a trabajos de mantenimiento en la Vía Perimetral, se realizarán cierres parciales a la altura de la Isla Trinitaria.



📅 Del 2 al 6 de marzo

Sentido: sur → norte



📅 Del 7 al 10 de marzo

Sentido: norte → sur



March 2, 2026

En su publicación, en X, la entidad exhortó a los conductores: “Planifica tu recorrido con anticipación y conduce con precaución para mantener una circulación segura en la zona”.

Los trabajos anunciados responden a los reclamos de la ciudadanía, que ha reportado baches, deterioro del asfalto y fallas estructurales en distintos puntos de la ciudad.

La vía Perimetral es una de las arterias más transitadas de Guayaquil, utilizada tanto por transporte pesado como por vehículos particulares.

Cabe recordar que este martes 3 de marzo, EXPRESO publicó un reportaje en el que se expuso que los daños en los pasos a desnivel de Guayaquil se han convertido en una problemática constante, generando preocupación entre conductores y expertos en movilidad.

