En Guayaquil, pasos a desnivel dañados se convierten en trampas viales

Los daños en los pasos a desnivel de Guayaquil son una problemática constante. Desde hace varios años, EXPRESO ha publicado una serie de reportajes que evidencian el deterioro de estas superestructuras viales y el peligro que representan para conductores que transitan a diario por ellas.

Uno de los principales problemas es la destrucción de los bordes de los tableros de varios pasos elevados en la ciudad. Entre ellos se encuentran el ubicado a la altura del desvío de la vía Perimetral hacia la vía a la costa, cerca del Cementerio Metropolitano, y otro situado en la ciudadela La Garzota, al norte de Guayaquil.

Pese a que EXPRESO alertó sobre estos daños en un reportaje publicado en enero del 2024, las autoridades no han ejecutado el mantenimiento correctivo necesario, evidenciando una preocupante falta de respuesta.

Temor ciudadano ante el riesgo estructural

Al transitar por debajo del paso a desnivel de La Garzota, la ciudadana Luisa Maldonado asegura sentir temor ante el evidente deterioro de la estructura. “A veces pienso que esto puede desplomarse, porque cada vez se ven más los fierros expuestos. Mire esos ‘rayones’ que recorren toda la losa. Eso no luce bien y nadie hace nada”, expresa con intranquilidad.

Sin embargo, esta no es la única preocupación de la ciudadanía. Douglas Torres afirma que cada vez que cruza un paso a desnivel lo hace con temor, debido a los graves daños en las juntas de estas estructuras. Considera que estas fallas no solo representan un riesgo para los vehículos, sino que además generan congestión vehicular, ya que los conductores se ven obligados a reducir la velocidad para evitar que las llantas caigan en los huecos que se forman alrededor de las juntas.

Golpes. El paso de camiones altos ha dañado los bordes y la base de los tableros desde hace mucho. Los fierros están a la intemperie. JOFFRE FLORES

No deben dejar que las barreras de protección y las juntas se destruyan, sino darles mantenimiento cada mes o cada seis meses. Esos daños son una trampa vial peligrosa para nosotros. Baltasar Rodríguez Ciudadano

Daños visibles en avenidas estratégicas

Estos daños son visibles en los dos pasos elevados de la avenida de las Américas. Las separaciones entre las losas son amplias y la brea que cubría las juntas se ha deteriorado, lo que provoca que los vehículos se golpeen al circular por el lugar. Además, en la mitad del primer puente, a la altura de la zona metálica de vigilancia, se observan varillas expuestas y una baranda de hormigón visiblemente estropeada.

De igual manera, se registran daños en el viaducto Flavio Alfaro, en sentido hacia la vía a Daule. En ese punto se observan pernos expuestos, en una estructura por la que no solo circulan vehículos livianos, sino también unidades de carga pesada, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por el lugar.

Para el motociclista Claudio Prieto, resulta indignante que las reparaciones no se realicen con materiales de calidad. “Aquí, cuando la prensa denuncia estos daños, los arreglan; pero al poco tiempo vuelven a deteriorarse. Uno se pregunta qué tipo de material colocan, porque no dura y nos expone a caídas si no nos damos cuenta”, reclama.

Ausencia. En el puente de la avenida de Las Aguas hace falta la colocación de la barrera protectora vertical. El daño data del 2025. JOFFRE FLORES

Muchos podemos saber dónde puede haber un daño en los pasos elevados, pero no todos y ellos por querer esquivarlos se cambian de carril y casi siempre provocan accidentes. Israel Ríos Ciudadano

En la zona conocida popularmente como ‘entrada de la 8’, la situación es similar, se queja Torres: además de deteriorarse en poco tiempo, las juntas no quedan al nivel de las losas tras las reparaciones, sino que sobresalen, lo que incrementa el riesgo para los conductores. Incluso relata que en una ocasión, un vehículo que transportaba mercadería perdió parte de su carga al cruzarlas.

Problemas de seguridad vial y falta de protección

Otro de los problemas es la falta de seguridad vial, advierte el conductor Baltasar Rodríguez. Aparte de los baches y los daños en las juntas (que provocan averías en la suspensión, la amortiguación y el tren delantero de los vehículos), Rodríguez alerta sobre la ausencia de barandas en el puente de la avenida Raúl Gómez Lince, conocida también como avenida Las Aguas. “Con la falta de iluminación y las lluvias, el riesgo de un accidente es alto, sobre todo cuando no se colocan barreras de protección”.

Si hay una mala maniobra al girar en la curva del puente de la avenida Las Aguas, el vehículo se puede caer y la gente podría morir porque no hay una barrera que contenga. Douglas Torres Ciudadano

Acerca de estos daños, EXPRESO publicó en 2025 una serie de reportajes en los que alertó sobre el progresivo deterioro de estas estructuras. Sin embargo, pese a las advertencias reiteradas, las observaciones no fueron atendidas por la autoridad municipal.

Advertencias técnicas y llamados a inspección

Al respecto, Luis Rojas, presidente del Consejo Asesor de Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey, dice que es indispensable realizar una inspección técnica del área e investigar si las juntas instaladas son las adecuadas para soportar la carga vehicular, considerando que su vida útil debería ser de al menos diez años.

A estas observaciones se suma Federico von Buchwald, decano de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien sostiene que también es necesario extender los contratos de instalación y mantenimiento para garantizar la durabilidad.

Silencio. EXPRESO solicitó una entrevista con un vocero del Municipio de Guayaquil, pero hasta el cierre de la edición no respondieron.

