Guayaquil: Falta de señales en los puentes produce daños en los tableros

En la calle es muy común observar los grandes letreros de tránsito, como los: pare, girar en u o no girar en u, paso peatonal, una vía, doble vía, prohibido estacionar, entre otras; no obstante, la instalación de las señales regulatorias o preventivas de la altura, del ancho y del peso máximo que permiten los viaductos no son habituales. Varios puentes presentan graves daños en los tableros.

Ante la ausencia de estas señales, por lo general, a los conductores les ha tocado estimar la distancia (gálibo) entre la parte inferior del puente y la calzada, a ojo de buen cubero, declara Walter Hurtares, coordinador de la carrera de Ingeniería Civil de la Escuela Superior Politécnica del Litoral; sin embargo, así no puedan pasar, muchos se arriesgan y van dañando los tableros de los pasos a desnivel.

En Guayaquil, muchos de los puentes vehiculares no tienen la señalética de la altura máxima permitida para pasar por debajo de estos, por lo que los bordes de las cubiertas han comenzado a desmoronarse, como en el caso del puente de la Perimetral que está a la altura del desvío de la vía Perimetral hacia vía a la costa, a la altura del Cementerio Metropolitano.

También, al retornar de la vía a la costa ya se observan que las vigas del segundo puente de la Perimetral -que está sobre la avenida del Bombero- están dañadas. Pablo Lindao, especialista en puentes y docente de la Universidad de Guayaquil, indica que en esta estructura puede haber un colapso parcial, por lo que urge que se evalúe en la superestructura: la capacidad de la viga versus la demanda del tráfico de la parte superior del viaducto. “Es fundamental tomar medidas preventivas”, ya que encima de ella pasa el transporte de carga portuario.

Aunque el colapso del puente sobre transeúntes y vehículos no sea tan rápido, tampoco hay que confiarse, por eso es necesario que se revise el puente urgentemente. Walter Hurtares

Docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral

Pero no solo es el problema de la viga, sino que si ocurre un choque fuerte, “puede desplazarlo lateralmente y puede llegar a ser muy grave”, expone Hurtares. Es por eso por lo que la atención debería ser inmediata, así como la colocación de la señalética para evitar accidentes, sostiene el catedrático.

En cambio, las losas del paso elevado de La Garzota, ubicado al norte de la ciudad, están marcadas por grandes rayones que han hecho los grandes camiones que lo pasan al ras, a pesar de que hay dos señaléticas, a los costados de la calle, en sentido oeste-este (de este-oeste no hay ninguna señal). En los bordes del puente, en ambos sentidos de la vía, se visualizan, a simple vista, las varillas, lo que es peligroso, advierte Fabricio Yépez, director de maestría en Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco de Quito, porque estas no deben estar expuestas en ningún caso ni en ninguna circunstancia, ya que, de esta forma, las varillas se degradan rápidamente con la oxidación del oxígeno del ambiente y pierden sus características.

Rotura. El viaducto de la Perimetral (56A NO) que pasa sobre el desvío de la vía Perimetral hacia vía a la costa empezó a romperse. Flor Layedra

Estos daños, en este último puente, puede deberse a que, tal vez, los conductores no pueden visualizar las señaléticas porque están muy a los costados, analiza Hurtares, por lo que recomienda que se coloque otra señalética en la parte lateral (baranda) de la estructura. Aunque también tiene que ver con la falta de responsabilidad de los conductores que, sin importarles la limitación, lo pasan raspando y ese tipo de acciones, obviamente lo van destruyendo, declara.

Lindao sugiere que el personal técnico del municipio evalúe el estado del tablero del paso a desnivel, teniendo en cuenta que varios vehículos de carga pesada ahora son más altos y los puentes viejos por ende no cumplen con la actual norma internacional del gálibo (5,5 metros), porque antes la medida era 4,5 metros; a eso se suma que, tras lo bacheos de las vías, la distancia del suelo al tablero se ha reducido, por lo que el personal técnico municipal debería analizar si suben o no la cubierta.

El detalle Planificación. En Ecuador, los mantenimientos no son muy continuos; las entidades de control deben un plan de trabajo preventivo.

Ante este contexto, Yépez sostiene que la colocación de la señalética es imprescindible porque la mayoría de los puentes del país tienen gálibos y capacidades reducidas, porque son del siglo pasado, y a su vez debe ser parte de una política mínima de mantenimiento de señalización de peligro y de control para la supervivencia del puente; caso contrario, se van a seguir registrando impactos provocando que estos colapsen.

A pesar de esto, los docentes concuerdan que debe haber una inspección técnica permanente para que puedan detectar los daños de manera temprana. Sin embargo, Hurtares subraya que debe haber control del tráfico, ya que “de nada serviría si colocan las señales y arreglan los puentes, y los vehículos altos se mantengan pasando”.

Se solicitó una entrevista al Cabildo, pero hasta el cierre de la edición no respondieron.

Detrimento. Las vigas del puente la Perimetral (56 NO), que pasa sobre la Av. del Bombero, están afectadas; amerita una evaluación estructural y un mantenimiento correctivo. Flor Layedra

Deterioro de las pilas de los pasos a desnivel de la ciudad

El recubrimiento de las columnas debe ser reparado urgentemente

La mayoría de las pilas de los puentes de Guayaquil están recubiertas en su totalidad por elementos de cerámica, los cuales protegen a las estructuras verticales de soporte de las pasarelas; sin embargo, no todas cuentan con esta protección.

Como algunas pilas del viaducto que se encuentra a la altura de la avenida Francisco de Orellana, al norte de la urbe porteña. Estas presentan fisuras y daños. Pablo Lindao, especialista en puentes y docente de la Universidad de Guayaquil, expresa que estas pilas deben ser evaluadas porque si el recubrimiento deja de actuar puede corroer a las varillas del acero de refuerzo, tanto en transversal como en vertical. Estos desperfectos suelen darse por el deterioro del hormigón.

Estructura. Estas columnas deben ser evaluadas para que estas sean intervenidas y se eviten daños graves. Flor Layedra

Fabricio Yépez, director de maestría en Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco de Quito, comenta que el material particulado y el esmog podrían agredir químicamente al hormigón, por lo que indica que las pilas de los puentes siempre tienen que estar protegidas. Yépez manifiesta que de esta parte de los puentes siempre hay que tener cuidado porque garantiza su seguridad y si hay daños será a nivel estructural. “Si la protección de las pilas del puente no se concibió en el diseño original, entonces en el mantenimiento o en el uso rutinario se detecta y se lo protege”.

Las estructuras se degradan más rápido cuando no tienen mantenimiento; en varias partes del mundo es cada seis meses o una vez al año, según del tipo, su uso y clima. Fabricio Yépez

Docente de la Universidad San Francisco de Quito

Para esto se debe hacer un estudio y darles un nuevo encamisado a las pilas para prolongar su durabilidad, indica Lindao; este es un método que se utiliza para rehabilitar las columnas de concreto dañadas o debilitadas. Para ello se saca el hormigón que está por caerse, se recubre con una nueva capa de hormigón; al final le pueden colocar una fibra de carbono para que tengan un mayor reforzamiento transversal, explica.

Esto, porque el concreto armado, dependiendo del recubrimiento que se le dé, siempre está expuesto a que el acero en su interior se corroa, declara Walter Hurtares, coordinador de la carrera de Ingeniería Civil de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Además, comenta que si una columna está cubierta con azulejos o cerámicas y si esta llegara a presentar un daño estructural, estas piezas se desprenderían o saldrían expulsadas, lo que facilitaría reconocer las averías antes de que esta empeore. También ayuda a mejorar la estética urbana.

Hurtares recomienda, a pesar del costo, que las pilas se recubran con azulejos o cerámicas, mas no con molduras artísticas porque no advertirían los daños.

