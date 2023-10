Guayaquil: La comunidad sigue a la espera de las obras viales

Prioridad. A finales de este mes, el Municipio de Guayaquil tiene previsto entregar dos de las obras que quedaron inconclusas en la anterior administración y que tenían como finalidad celebrar los 200 años de independencia de la urbe. Se trata del Parque Bicentenario y la Plaza Olmedo-Llama Eterna, situadas entre la avenida Olmedo y el Malecón 2000, que ya están en los últimos retoques. ¿Pero qué pasa con otras obras prioritarias que requiere la comunidad, como las denominadas ‘soluciones viales’ que ofreció la Alcaldía de Cynthia Viteri y que, en algunos casos, generaron más caos en su ejecución?

Durante cinco meses, Florencio Loja vivió una pesadilla junto con sus vecinos. La paralización del puente vehicular metálico que se construye sobre las avenidas 25 de Julio y Roberto Serrano llevó mucha inseguridad al sector donde reside, en la ciudadela La Floresta, sur de Guayaquil. Aunque el panorama que hoy observa es distinto al de aquella época, espera que la obra concluya lo más pronto para bien de quienes habitan en la zona.

“Cuando paralizaron dejaron esos tubos abajo y no se podía ver al frente, no se podía transitar porque no había espacio. Robaban y no se podía ver. Eso nos trajo inseguridad. En ese tiempo andaban más los ‘vacunadores’, estábamos asustados, más que nada en las noches. Fueron como cinco meses de tensión. Por eso pedíamos que alcen las vigas o se las lleven, porque se vio de todo”, recordó Loja un poco más tranquilo, porque ya ve un avance de la solución vial.

Sur. El puente de la 25 de Julio fue rediseñado en sus jardineras para la colocación de parqueaderos. En enero del próximo año será inaugurado. Freddy Rodriguez

Y esa inseguridad no es ajena para quienes laboraron o laboran en esa obra. Uno de los trabajadores, quien prefirió no identificarse, corroboró lo dicho por el morador. “Aquí no duran los ingenieros porque les roban. Yo estaré hasta cuando pueda. Si pasa algo, me voy”, comentó mientras se adelantaban trabajos de bordillos por el lado de la avenida Roberto Serrano, el pasado 5 de octubre, lo que fue observado por EXPRESO durante un recorrido. Y tan terrible es la inseguridad que soportaron en el sitio, que hasta se sustrajeron los carteles de anuncio de la obra, cuya socialización se realizó en marzo de 2022. La entrega estaba programada para 360 días después (marzo de 2023), con una inversión inicial de 7’590.000 dólares. En abril de este año, la entonces alcaldesa anunció que el puente estaría concluido a finales de septiembre, pero eso tampoco sucedió.

Andrés Burbano, director de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil, manifestó que esa obra tiene un avance del 56 % y que estaría concluida en enero de 2024.

Señaló que tanto esa solución vial como la que se construye sobre la avenida Juan Tanca Marengo y Antonio Gómez Gault registraron complicaciones de carácter técnico durante su construcción, lo que provocó un rediseño de las mismas, además de problemas económicos.

“Debido a las complicaciones mencionadas tuvimos que efectuar algunos cambios. Uno de ellos incluyó el rediseño para la construcción de parqueos en la avenida 25 de Julio y Roberto Serrano”, especificó Burbano, pero ya con un costo final de 7’920.098,43 dólares.

Según Loja, fueron los moradores quienes pidieron que se construyan parqueaderos en lugar de jardineras. “Con la regeneración que hicieron nos quitaron todos los parqueaderos. Entonces, como nos dejaban un solo carril, ¿dónde íbamos a parquear? Aquí nos molestamos... iban a presentarse problemas, pero cambiaron”, contó el habitante, quien duda que la obra se entregue en enero próximo, porque aún ve que hay mucho por hacer del lado de la 25 de Julio.

La solución vial que se construye en la vía Perimetral, al ingreso de Trinipuerto, muestra también un avance significativo. A la par del puente vehicular se construye un paso peatonal, donde se ve movimiento de trabajadores y un mejor flujo de tránsito, excepto en horas pico.

El detalle Perimetral. Tuvo una inversión de $ 7’630.399,17 y estaba previsto que la ejecución de la obra se desarrolle en 18 meses.

Perimetral. Tanto en el puente vehicular como en el peatonal están colocando las barandas y pasamanos. Freddy Rodriguez

Una situación distinta se aprecia en el puente que se construye sobre la Juan Tanca Marengo y Gómez Gault, uno de los puntos más críticos del norte de Guayaquil, donde hace un mes se retomaron los trabajos, según comerciantes del sector. Sin embargo, durante el recorrido realizado por este Diario no se vio a ningún obrero en el área.

“Esta obra está bastante retrasada. La han retomado, pero no se ve mucho movimiento. Se debe construir lo más pronto porque el tráfico se complica y ahora con la llegada de El Niño se va a complicar más”, advirtió el ciudadano Wagner de la A. Con él coincidió Susana Altamirano, quien ve mucha lentitud en la obra, que arrancó en diciembre de 2021 y debía estar terminada en 300 días, con una inversión de 5’515.263,66 dólares, según lo anunció la anterior administración municipal.

Burbano mencionó que el paso elevado tiene un avance del 48 % y su paralización se debió a la “falta de liquidez financiera del contratista, que incidió en que no existieran los frentes de trabajos requeridos conforme a la programación. Esto conlleva a la aplicación de multas por incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Municipio de Guayaquil”. Añadió que tras los ajustes, la solución vial estaría lista aproximadamente en abril de 2024, con un costo final de 5’620.569,60 dólares.

La falta de conclusión del puente en la Tanca Marengo genera que la ciudadanía demore el tomar el transporte o caminar más por los tramos cerrados. Freddy Rodriguez

