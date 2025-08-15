Marcela Aguiñaga responde a Álvarez: "Cree que gritando se consiguen las cosas”

La prefecta del Guayas cuestionó las declaraciones del alcalde de Guayaquil y defendió su gestión en el caso de Los Ceibos

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, respondió a las duras acusaciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien el jueves 14 de agosto la señaló de “peculado” y la calificó como “marioneta del poder” por el caso de la obra en Los Ceibos.

En una entrevista al medio digital a Outsiders, Aguiñaga reveló que no mantiene comunicación con el alcalde porque “cree que gritando o hablando de manera peyorativa se consiguen las cosas”. Explicó que al inicio del caso sí lo contactó para que respondiera dentro del proceso, pero que le sorprendió su reacción.

“Su reacción no fue que me están persiguiendo. Yo soy abogada y debo cumplir con el marco legal. A raíz de eso no tengo coordinación con él”, manifestó la prefecta.

Aguiñaga señaló que espera la respuesta del Municipio de Guayaquil, ya que ha recibido denuncias ciudadanas por problemas de tránsito en la avenida del Bombero debido al cierre de carriles. “Si no está haciendo la obra, levante los impedimentos del libre tránsito. Si el Municipio no está de acuerdo, hay recursos para impugnarlos, porque las bravuconadas no sirven”, afirmó.

Prefecta del Guayas rechaza críticas de Aquiles Álvarez por obra en Los Ceibos

El alcalde Álvarez había señalado previamente: “Esto, señora prefecta, se llama peculado, y la Contraloría puede iniciar acciones”. Añadió que si la Prefectura quiere “pelear sola en el show mediático” lo haga, y aseguró que comparecerá en el proceso administrativo.

Además, sostuvo que los asesores de Aguiñaga la llevaron a cometer “un grave error jurídico” y que “actúa como marioneta del poder central”. Finalizó indicando que ese sería su último comentario sobre el tema en redes sociales.

Las actividades de construcción de los pasos a desnivel en Los Ceibos fueron paralizadas el 10 de julio. ÁLEX LIMA

