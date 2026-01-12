'Dale Medardo': un monumento que fija la memoria de la cumbia ecuatoriana

Un homenaje escultórico a Don Medardo Luzuriaga, creador de Don Medardo y sus Players, se instalará en Loja

Don Medardo Luzuriaga es considerado el máximo exponente de la cumbia ecuatoriana. Fundador de la orquesta Don Medardo y sus Players, su trayectoria definió un sonido propio que trascendió generaciones, regiones y clases sociales. Desde la década de 1970, su música acompañó fiestas populares, celebraciones familiares y eventos públicos, consolidando una identidad sonora que forma parte del imaginario colectivo del país.

El legado del músico es conmemorado con una escultura que fue develada el lunes 12 de enero en la capital. La obra es un busto policromado de 150 centímetros de altura que será entronizado en la ciudad de Loja, lugar de nacimiento de Don Medardo.

La iniciativa contó con el respaldo institucional del Municipio de Loja. La Alcaldía, encabezada por Diana Guayanay, coordinó la denominación oficial del espacio público donde se ubicará la pieza como Plaza Don Medardo y sus Players, así como la construcción del pedestal que albergará de manera permanente a la escultura.

El monumento fue concebido y realizado por el artista plástico ecuatoriano Franz Del Castillo, quien trabajó durante tres meses en la ciudad de Ibarra junto a un equipo de artistas locales.

La pieza, titulada 'DALE MEDARDO' fue impulsada por la familia del músico: Mauricio Luzuriaga, actual director de la orquesta e hijo del maestro, junto a su hermano Medardo Luzuriaga y su sobrino Xavier Luzuriaga. Los artistas afirman que la obra fue "Concebida como un acto de gratitud hacia el público ecuatoriano".

El homenaje, añadieron, se plantea también como un aporte directo al patrimonio cultural del país, al reconocer el valor histórico de la música popular. "Su instalación transforma el espacio público en un punto de encuentro entre la memoria artística y la vida urbana, y fija en el paisaje lo que durante años se vivió en escenarios, pistas de baile y celebraciones populares".

Una obra, múltiples réplicas

Además de la escultura instalada en Loja, la propuesta contempla la realización de réplicas oficiales que serán ubicadas en distintas ciudades del mundo, entre ellas Barcelona, Nueva York, Chone y Quito.

La obra se podrá visitar en la galería FRANZDC ART GALLERY, ubicada en el centro comercial Hiedras Plaza, al norte de la capital, hasta el miércoles 14 de enero, previo a su traslado.

