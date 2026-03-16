Edificaciones al filo de quebrada aumentan riesgos en Tumbaco

La parroquia acumula 51 emergencias con la temporada invernal. El desbordamiento de la quebrada El Payaso afecto a vecinos

Las intensas lluvias vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de varios sectores de Tumbaco, una de las administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito que más emergencias ha reportado en los últimos meses. Según datos de la Secretaría de Riesgos, se han registrado 51 eventos relacionados con las precipitaciones.

Le invitamos a que lea: El Centro Histórico de Quito entra en una nueva fase de reactivación

Tumbaco registra más de 50 emergencias por lluvias en los últimos meses

De ese total, 24 corresponden a inundaciones, 10 a movimientos en masa, 11 a caída de árboles, además de un colapso estructural y cinco desbordamientos de quebradas o ríos. El caso más reciente ocurrió en la quebrada El Payaso, en el sector de La Tola Grande, donde el agua se salió de su cauce tras las fuertes lluvias de los últimos días.

Clausuran centro de adicciones en Yaruquí tras alerta por fallecido Leer más

La crecida arrastró basura, material vegetal y restos de troncos que terminaron obstruyendo el cauce natural. La presión del agua provocó el desbordamiento que afectó el muro de protección del cruce vial ubicado en la calle Norberto Salazar y el pasaje King.

Como consecuencia, varias viviendas resultaron afectadas y también se registraron daños en una tubería instalada en ese paso vial.

Oswaldo Guamán, presidente del barrio San Francisco de la Tola Grande, asegura que esta no es la primera vez que ocurre una situación similar. Recuerda que en 2025 se registró una emergencia en el mismo punto.

Tras el último desbordamiento se retiró el material y limpiaron el lodo del túnel natural. Como medida provisional, se colocaron tubos de menor tamaño y sacos de yute para canalizar el agua y evitar una mayor erosión en las bases del cruce vial.

Sin embargo, el dirigente barrial señala que la solución fue temporal y que el problema estructural persiste. “Desde hace más de un año hay un socavón en una parte de la quebrada y no lo han arreglado”, afirma.

Moradores denuncian que el problema en la quebrada lleva más de un año

Los vecinos aseguran que han solicitado en varias ocasiones la intervención municipal. Pero recientemente se les informó que deben presentar nuevamente una solicitud formal con el historial de los eventos ocurridos.

Desde hace más de un año hay un socavón en una parte de la quebrada y no lo han arreglado Oswaldo Guamán presidente del barrio San Francisco de la Tola Grande

Guamán señala que también les indicaron que, para ejecutar obras o inversiones, la calle Bárbara Alfaro debe ser declarada pública. El dirigente explica que el Municipio cambió la nomenclatura y ahora no está reconocida, lo que impide que sea intervenida.

La falta de respuestas ha generado malestar en la comunidad. “Si no hay una solución vamos a cerrar la avenida Oswaldo Guayasamín”, advierte el dirigente, al tiempo que cuestiona la demora institucional. “¿Esperan que pase algo más grave, que se pierdan vidas?”, reclama.

Para los vecinos, la solución pasa por construir una estructura de hormigón en ambos lados de la quebrada que permita contener el agua. Sin embargo, advierten que para hacerlo sería necesario expropiar terrenos ubicados en las riberas, donde actualmente existen viviendas

Las preocupaciones de los habitantes también apuntan a otros factores que agravan el problema. María Eulalia Cisneros, quien vive desde hace 15 años en la zona cuenta que tuvo que derribar una pared de su propiedad.

“Pero a otros no les dicen nada, sobre todo a una casa que está al filo de la quebrada”, cuestiona. Además, denuncia que una lavadora de autos descarga agua contaminada directamente al cauce. “Todos los años pasa lo mismo. Siempre hay desbordamientos”, afirma.

RELACIONADAS Fuertes lluvias en Quito dejan 14 emergencias y alertan por riesgo de deslizamientos

Lluvias. Hace más de un año, en la misma quebrada se abrió un socavón que hasta la actualidad no ha sido atendido. Gustavo Guaman

La falta de intervención municipal preocupa a los habitantes de Tumbaco

Carmen Ulco, moradora del sector La Esperanza, coincide en que la infraestructura existente es insuficiente. A su criterio, uno de los principales problemas es el tamaño reducido del puente que cruza la quebrada. “El paso es muy angosto y, cuando bajan palos y basura, se taponan las rejas que colocaron. La semana pasada se obstruyó y el agua salió a la vía”, relata.

Ministerio confirma cierre definitivo de colegio en Quito: ¿qué pasará con alumnos? Leer más

La directora de Gestión de Riesgos del Municipio, Patricia Carrillo, reconoce que en la parroquia existe un problema recurrente: el incumplimiento de las franjas de protección de las quebradas.

Según explica, la normativa establece que las construcciones deben respetar una distancia mínima de hasta 15 metros desde el borde de las quebradas y hasta 50 metros en el caso de los ríos. Sin embargo, asegura que en muchos proyectos se realizan rellenos posteriores que invaden esos espacios.

“En los planos se respeta la franja, pero después, cuando se construye, esos espacios se utilizan para patios, áreas de lavado o zonas húmedas”, explica. Estas actividades generan descargas de agua que terminan erosionando los taludes de las quebradas.

En el caso de la quebrada El Payaso, los técnicos municipales encontraron gran cantidad de material acumulado, descargas informales y ocupación de la franja de protección por procesos constructivos. Carrillo menciona que con la cantidad de lluvias, todo ese material es arrastrado y, como el espacio no está limpio, se produce el desbordamiento”, detalla.

RELACIONADAS Tumbaco lidera denuncias por daños a las quebradas

“Mientras no se construyan nuevos colectores y no haya mantenimiento permanente de las quebradas, estos problemas seguirán ocurriendo Fabricio Yépez especialista en gestión de riesgos

Para el docente y especialista en gestión de riesgos Fabricio Yépez, el problema tiene un trasfondo más amplio. Tumbaco es una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del Distrito Metropolitano de Quito, lo que ha generado presión sobre la infraestructura existente. Muchos barrios, señala, no están conectados al sistema de alcantarillado y descargan aguas hacia las quebradas, lo que aumenta el riesgo de desbordamientos y deslizamientos.

Además, advierte que la capacidad de los colectores actuales es limitada. “Mientras no se construyan nuevos colectores y no haya mantenimiento permanente de las quebradas, estos problemas seguirán ocurriendo”, afirma.

En toda la ciudad existen cerca de 5.800 kilómetros de redes de alcantarillado y alrededor de 900 kilómetros de colectores principales. Aunque se han realizado inversiones en la última década, Yépez considera que aún se requieren más obras para responder al crecimiento urbano. A esto se suma la expansión desordenada.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.