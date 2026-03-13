Ministerio confirma cierre definitivo de colegio en Quito: ¿qué pasará con alumnos?

El Ministerio de Educación socializará el Plan de Contingencia

El Ministerio de Educación, a través de cuenta de X, informó este 13 de marzo de 2026 que se ratificó el cierre definitivo de la Unidad Educativa Emile Jacques-Dalcroze, ubicada en el valle de Los Chillos, luego de concluir los procesos administrativos correspondientes.

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La cartera de Estado señaló que, pese a la decisión, el año lectivo 2025-2026 se desarrollará con normalidad, bajo el acompañamiento permanente de las autoridades educativas para garantizar la continuidad académica de los estudiantes.

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Plan de contingencia para estudiantes

Como parte del proceso, el Ministerio convocó a representantes, docentes y personal administrativo a una reunión para socializar el Plan de Contingencia.

El encuentro está previsto para este 13 de marzo a las 16:30, en las instalaciones de la propia institución educativa.

Durante la reunión se explicará el proceso de traslado de los estudiantes a otras unidades educativas para el periodo 2026-2027, respetando la elección de cada familia y asegurando que los alumnos continúen sus estudios sin interrupciones.

Antecedentes del caso

El cierre del plantel se produce tras las investigaciones de la entidad competente relacionadas con denuncias de abuso sexual contra menores dentro de la institución.

El caso involucró a un exdocente del establecimiento, quien fue sentenciado en octubre de 2025 a 17 años y cuatro meses de prisión por abuso sexual agravado contra tres niños. La investigación recogió denuncias de al menos 19 menores de entre 2 y 6 años.

[COMUNICADO] El MINEDEC informa que tras concluir los procesos administrativos correspondientes, se ha ratificado la resolución de cierre definitivo de la Unidad Educativa Émile Jaques-Dalcroze.



Se garantiza que el año lectivo 2025–2026 culminará con normalidad. pic.twitter.com/8MFjb2iPu4 — Educación Zona 9 (@EducacionZ9_Ec) March 13, 2026

No obstante, el profesor falleció recientemente sin haber ingresado a prisión, ya que durante parte del proceso judicial cumplía medidas de presentación periódica en lugar de prisión preventiva.

Las autoridades educativas indicaron que el proceso de cierre se ejecutará con medidas para proteger el bienestar de los estudiantes y asegurar su continuidad educativa en otros centros escolares.

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