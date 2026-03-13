Quito: detectan locales de presuntos tramitadores afuera de centro de matriculación

En una construcción imporvisada se presume que se ofrecía servicios relacionados con trámites de matriculación vehicular

La AMC suspendió la obra en donde se presume se realizaban trámites de matriculación.

Un operativo de control se realizó el 12 de marzo de 2026 en los alrededores del Centro de Matriculación Vehicular Bicentenario, en el norte de Quito, luego de que se reportara una posible ocupación irregular de un terreno en el sector.

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La intervención fue ejecutada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), que suspendió una construcción improvisada, inició procesos sancionatorios contra dos locales comerciales y retiró elementos colocados indebidamente en el espacio público.

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Construcción sin permisos

Según informó la AMC, al llegar al pasaje Amazonas el personal municipal detectó una estructura levantada en un terreno baldío sin contar con permisos de construcción.

El espacio, que fue suspendido de inmediato, presuntamente se utilizaba para ofrecer servicios relacionados con trámites de matriculación vehicular. El caso fue documentado mediante un informe técnico y el responsable podría enfrentar una sanción de hasta 50 salarios básicos unificados, de acuerdo con la normativa municipal.

Locales sin licencias y ocupación del espacio público

Durante el operativo también se identificaron dos locales que operaban sin licencias comerciales, los cuales se promocionaban como puntos para el pago de multas, servicios básicos y gestiones vinculadas con el Municipio.

Además, los inspectores retiraron ocho conos colocados irregularmente en la vía pública, que habrían sido utilizados para facilitar actividades no autorizadas en la zona.

🚨 #ControlEnQuito | 🚔 Operativo en el Bicentenario



🛂 Intervenimos los alrededores del Centro de Matriculación Vehicular Bicentenario de @AMT_Quito.



🔎 Durante el control encontramos:

🏗️ Una construcción sin permisos municipales

🏪 Dos locales sin licencias de… pic.twitter.com/wVQm3uizBG — Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) March 12, 2026

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, explicó que tanto en el terreno intervenido como en los locales se presume la oferta de servicios de tramitadores para gestionar procesos como matriculación vehicular, emisión de placas y otros documentos.

Riesgos de acudir a tramitadores

Las autoridades advirtieron que acudir a intermediarios no autorizados puede exponer a los ciudadanos a posibles estafas o falsificación de documentos.

Asimismo, la entidad municipal recordó que realizar actividades económicas sin los permisos correspondientes puede derivar en multas de hasta $ 1.928.

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Por su parte, María Eugenia Rivera, coordinadora general de Registro y Administración Vehicular de la AMT, enfatizó que los trámites de matriculación no tienen costo y que las citas deben gestionarse exclusivamente a través del portal web de la institución.

La funcionaria también indicó que en el centro de matriculación existe un punto oficial de pagos, servicio de copias sin costo y entrega de placas provisionales plastificadas, por lo que instó a la ciudadanía a realizar los procesos únicamente en las oficinas autorizadas.

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