NASA anuncia lanzamiento de nave nuclear a Marte y nueva base lunar

La NASA presentó su plan de enviar una nave de propulsión nuclear a Marte y la construcción de una base lunar permanente

La NASA anunció el martes 24 de marzo que enviará en 2028 una nave de propulsión nuclear hacia Marte, un proyecto que marca un hito en la historia de la exploración espacial. La nave, denominada Space Reactor 1 Freedom, demostrará la capacidad de propulsión eléctrica nuclear en el espacio profundo y desplegará helicópteros para explorar la superficie marciana.

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El anuncio fue realizado por Jared Isaacman, director de la NASA desde diciembre y designado por el presidente Donald Trump. Isaacman presentó la iniciativa como parte de una transformación radical del programa Artemis, en medio de la competencia directa con China, que planea enviar astronautas a la Luna hacia 2030.

Una base lunar permanente en el polo sur

El nuevo enfoque de la NASA implica cancelar el proyecto de la estación orbital lunar Lunar Gateway y destinar esos recursos a construir una base permanente en la superficie de la Luna, con un presupuesto de 20.000 millones de dólares.

La base estaría situada cerca del polo sur lunar, una región estratégica por sus reservas de agua en forma de hielo. Los planes inmediatos incluyen el envío de módulos robóticos, el despliegue de drones y la implementación de sistemas de energía nuclear en la superficie

Isaacman comparó este enfoque con el programa Apolo: “Este paso a paso para aprender, reducir riesgos y ganar confianza es exactamente como logramos lo casi imposible en la década de 1960”. Según el calendario, los astronautas alunizarían en 2028, la construcción de la base comenzaría en 2029 y las primeras misiones humanas semipermanentes podrían realizarse desde 2032.

El fin del Lunar Gateway

La decisión de cancelar el Lunar Gateway no sorprendió a los críticos, que cuestionaban su costo frente a otras prioridades. El proyecto, desarrollado junto a contratistas como Northrop Grumman y Lanteus Space Systems, estaba concebido como plataforma científica y punto de escala hacia Marte.

Ahora, ese rol lo asumirá directamente un campamento base en la superficie lunar. Sin embargo, la cancelación abre incertidumbre para socios internacionales como Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea (ESA), que habían comprometido componentes para la estación orbital.

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Isaacman intentó tender puentes: “Podemos reutilizar el equipo y los compromisos de los socios internacionales para apoyar los objetivos en superficie”. Josef Aschbacher, director de la ESA, declaró a Reuters que estudiará los nuevos planes y continuará el diálogo con la NASA.

SpaceX y Blue Origin bajo presión

Los cambios también reconfiguran contratos multimillonarios bajo el paraguas de Artemis. SpaceX y Blue Origin compiten por desarrollar los módulos de aterrizaje lunar tripulados, pero ambas acumulan retrasos. El inspector general de la NASA señaló que SpaceX lleva dos años de retraso en su módulo Starship, mientras que Blue Origin enfrenta desafíos de ingeniería pendientes.

La administradora asociada en funciones, Lori Glaze, indicó que los módulos podrían atracar con la cápsula Orion en una órbita intermedia antes de trasladar a los astronautas a la superficie, un cambio respecto al plan original. Además, la NASA decidió prescindir del orden predeterminado de misiones: se usará el módulo que esté listo primero.

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