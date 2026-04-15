Elecciones en Perú 2026: quiénes pasarían al balotaje y escenarios posibles

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Con el 79 % de actas escrutadas, Keiko Fujimori lidera el conteo con cerca del 17 % de votos válidos y se perfila para el balotaje.

Los candidatos Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez pelean voto a voto por el segundo lugar.

En medio de denuncias, fallas logísticas y pedidos de nulidad, crece la incertidumbre sobre el desenlace electoral en Perú.

Con un 79 % de actas escrutadas este martes 14 de abril, los resultados preliminares en las elecciones presidenciales de Perú perfilan una segunda vuelta en junio. Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez tienen posibilidades de pasar al balotaje.

En el primer lugar aparece Fujimori, que con cerca del 17 % de los votos válidos se posiciona como la principal favorita para disputar el balotaje. Su ventaja, aunque clara frente al resto, no es lo suficientemente amplia como para disipar el clima de dudas que rodea a estos comicios.

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Elecciones en Perú: Intensa disputa por el segundo lugar al balotaje

La pelea real está en el segundo lugar. Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez se mantienen en una disputa cerrada, con diferencias mínimas que podrían cambiar a medida que avanza el escrutinio. Ese margen estrecho convierte cada acta pendiente en un factor decisivo.

Tras las votaciones, López Aliaga ha sido el más confrontativo. El exalcalde de Lima cuestionó la organización de las elecciones e incluso ha pedido la nulidad total del proceso, alegando fallas de fondo que, según él, comprometen su legitimidad.

López fue más allá y ha llamado a sus seguidores a movilizarse en las calles, alimentando un ambiente de tensión que ya venía marcado por problemas logísticos el día de la votación.

Elecciones en Perú: Los problemas marcan el proceso de votaciones

El domingo electoral estuvo lejos de ser ordenado. En Lima, la entrega tardía de papeletas, ánforas y otros materiales obligó a extender la jornada incluso hasta el lunes en varios centros, dejando a miles de ciudadanos sin poder votar en el horario previsto.

El organismo electoral denunció a funcionarios encargados del proceso, mientras fiscales y policías intervinieron oficinas para recabar información sobre la contratación del sistema logístico. Uno de los implicados fue detenido.

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Pero no todos respaldan la narrativa de fraude. Misiones internacionales de observación han señalado que, hasta ahora, no existen pruebas concluyentes que sostengan acusaciones de manipulación de resultados, aunque sí reconocen fallas graves en la organización.

Mientras tanto, desde la izquierda, Roberto Sánchez ha insistido en que se respete cada voto y ha evitado sumarse a las denuncias sin sustento. Su candidatura, además, ha ido ganando terreno en el conteo, lo que añade presión a un resultado todavía abierto.