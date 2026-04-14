Colombia rechaza acusaciones de inseguridad en Ecuador y responsabiliza a Perú

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Daniel Noboa, presidente de Ecuador, impuso aranceles (tasa de seguridad) a importaciones de Colombia por falta de cooperación en seguridad fronteriza.



Noboa declaró el conflicto armado interno, en Ecuador, el 9 de enero de 2024, mediante el Decreto 111.

Guayaquil, Durán, cantones de Guayas; así como Los Ríos, El Oro y Manabí son los focos más críticos de crímenes en Ecuador.



El problema de seguridad en Ecuador no tendría su origen en Colombia, sino en las rutas del narcotráfico provenientes de Perú, según afirmaron la embajadora María Velasco Guerrero y el presidente Gustavo Petro. Ambos sostuvieron que los datos de violencia desmienten la narrativa de que el crimen se exporta desde territorio colombiano.

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Durante la reunión de gabinete colombiano en Ipiales, ciudad ubicada cerca de la frontera con Ecuador, Velasco indicó que las cifras de criminalidad están organizadas por zonas específicas del país. A partir de ese análisis, sostuvo que la violencia se concentra en determinadas provincias que tienen más cercanía con la frontera de Perú y no con la frontera norte con Colombia.

Petro rechaza que Colombia exporte violencia

En la misma línea, el presidente colombiano rechazó los señalamientos de que su país sea el principal exportador de violencia hacia Ecuador. Afirmó que los datos muestran una reducción de homicidios en el norte ecuatoriano, vinculada a la disminución de la violencia en el departamento colombiano de Nariño.

Petro argumentó que el incremento de la violencia en Ecuador responde a otras dinámicas del narcotráfico regional. En particular, señaló que la ruta de la cocaína desde Perú hacia los puertos ecuatorianos tiene un peso determinante en el aumento de los delitos.

Según el mandatario, esta situación evidencia que Noboa está responsabilizando a Colombia sin analizar otros factores clave. En ese sentido, insistió en que la problemática requiere una visión más amplia y coordinada a nivel regional.

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Provincias costeras y del sur registran más violencia

Por su parte, Velasco profundizó en las cifras y detalló que la provincia del Guayas concentra el mayor número de homicidios en los últimos años. Indicó que en 2023 se registraron más de 4.295 asesinatos, con un incremento sostenido en 2024 (3.925) y 2025 (5.605).

Asimismo, mencionó a provincias como Los Ríos, El Oro y Manabí, donde también se reportan altos niveles de violencia. Estas zonas, explicó, están ubicadas en el sur y la costa del país, lejos de la frontera norte con Colombia.

La embajadora colombiana detalló que en la provincia de Los Ríos se registraron 1.086 asesinatos en 2023, 985 en 2024 y 1.550 en 2025. En Manabí, las cifras fueron de 915 homicidios en 2023, 850 en 2024 y 1.355 en 2025, mientras que en El Oro se contabilizaron 756 en 2023, 690 en 2024 y 1.020 en 2025.

La embajadora colombiana María Velasco Guerrero expuso, en la sesión de gabinete colombiano, celebrado en Ipiales, sobre los índices de inseguridad de Ecuador.Cortesía: Presidencia de Colombia

El norte no lidera los índices de criminalidad

Sin embargo, la funcionaria subrayó que las provincias del norte, como Esmeraldas y Pichincha, no lideran los índices más altos de criminalidad en el país. Aunque enfrentan problemas de seguridad, sus cifras se mantienen por debajo de otras provincias.

Como ejemplo, citó el caso de Pichincha, donde se registraron 591 homicidios en 2023, 550 en 2024 y 810 en 2025. En Esmeraldas, en cambio, las cifras fueron de 628 en 2023, 275 en 2024 y 405 en 2025.

La diplomática insistió en que estos datos cuestionan la narrativa de que la violencia proviene directamente desde Colombia. A su juicio, la narcodelincuencia que afecta a Ecuador estaría más vinculada a dinámicas asociadas a la frontera con Perú.