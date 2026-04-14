Concejo de Guayaquil define comisión en proceso contra Aquiles Álvarez

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Las claves del caso El proceso de remoción del alcalde de Guayaquil entra en una fase decisiva con la discusión en el Concejo Cantonal de la comisión que analizará la denuncia presentada contra Aquiles Álvarez.

El proceso de remoción de autoridades en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) está regulado por el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La sesión será determinante y marcará el rumbo del proceso contra el alcalde de Guayaquil.

El Concejo Cantonal de Guayaquil tratará este jueves 16 de abril la conformación de la Comisión de Mesa, un paso clave dentro del proceso de remoción iniciado contra el alcalde Aquiles Álvarez tras una denuncia ciudadana.

La sesión del Concejo marcará el inicio formal del análisis del caso, luego de que el pasado 9 de abril la Secretaría remitiera a esta instancia una denuncia que cuestiona la gestión del alcalde.

El punto central del orden del día será la integración de la Comisión de Mesa, organismo que deberá calificar la denuncia y definir si el proceso continúa.

Comisión de Mesa entra en el proceso de remoción

La conformación de esta comisión es un paso obligatorio dentro del procedimiento establecido en el artículo 336 del COOTAD.

Este organismo será el encargado de calificar la denuncia en un plazo de cinco días, determinando si cumple los requisitos para avanzar en el proceso.

Además, la normativa establece que:

Si la denuncia es contra el alcalde, no puede participar en el trámite.

Tampoco podrá hacerlo la segunda autoridad.

Se designará a otro concejal para integrar la comisión.

¿Qué pasará tras la conformación de la comisión?

Una vez que la Comisión de Mesa califique la denuncia:

Se notificará al alcalde.

Se abrirá un período de prueba de 10 días.

Ambas partes podrán presentar argumentos y evidencias.

Luego, la comisión deberá emitir un informe en un máximo de cinco días, que será puesto en conocimiento del Concejo Cantonal.

Tras recibir el informe lo que debería seguir es la convocatoria para una sesión extraordinaria y se tomará una resolución.

La remoción solo procede con el voto de las dos terceras partes del Concejo, sin la participación del funcionario denunciado.