Nadia Mejía lanza Soy suficiente: la Miss Ecuador 2025 inicia nueva etapa musical

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Nadia Mejía lanza ‘Soy suficiente’ el 8 de mayo tras su paso por Miss Universo





La Miss Ecuador 2025 participó en el casting de Miss Universo Ecuador 2026



El videoclip incluye testimonios reales y aborda su proceso personal

Nadia Mejía, Miss Ecuador 2025, anunció el lanzamiento de su canción Soy suficiente, un proyecto musical basado en su testimonio personal. El estreno será el 8 de mayo y formará parte de su agenda en Ecuador. La propuesta incluye un videoclip con historias reales y busca conectar con el público desde su experiencia.

Una nueva etapa tras los certámenes

El cierre de su participación en escenarios de belleza da paso a un nuevo enfoque. Tras representar al país en Miss Universo y formar parte del proceso de selección de candidatas al Miss Universo Ecuador 2026, Nadia Mejía inicia su camino en la música con el lanzamiento de ‘Soy suficiente’.

El tema se construye a partir de su experiencia reciente y plantea un mensaje sobre el valor personal.

Un sencillo basado en su testimonio

La artista explicó que la canción surge de su historia y de la necesidad de compartirla.

“Voy a lanzar mi canción y el video el 8 de mayo, entonces voy a estar en Ecuador la primera semana de mayo para hacer la promoción, pero básicamente esa canción es sobre de mi testimonio para recordarnos nuestro valor.”

El proceso incluye su recuperación de la Anorexia y la exposición a estándares durante su paso por los certámenes.

“Yo compartí un poco en redes sociales de la canción sobre de mi fe, mi testimonio, mi mi recuperación de la anorexia y para usar ese canción para tocar muchos corazones que gente realmente necesita recordar su valor.”

El origen tras Miss Universo

La experiencia en Miss Universo se convierte en el punto de partida del mensaje del sencillo.

“Tú puedes ver de parte cuando estoy mi vestido final de Miss Universo porque después de ese concurso obviamente yo quería ganar, yo tenía ganas para ganar la primera corona universal para Ecuador y obviamente cuando eso no pasó, yo sentí no ser suficiente. Esa canción inspiración fue inspiración.”

A partir de ese proceso, definió el concepto del tema:

“No porque tenemos éxito, no porque tengamos plata, no porque somos las más guapas en el mundo, no, es porque como hijos de Dios somos suficientes.”

Un videoclip con historias compartidas

El videoclip de ‘Soy suficiente’ incorpora a personas cercanas a su entorno, con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje.

“Hay muchos tipos de personas que son parte ese video, adultos mayores, niños con síndrome de Down, y niñas de la fundación Sor Domingo Boca”.

La artista señaló que busca generar conexión con cada historia. “Entonces, para mí es importante que la gente va a conectar con cada historia.”

El registro incluye escenas personales sin producción estética.

“Entonces, ese video tiene muchas tomas de mí como natural sin maquillaje, persona que necesito aceptarme como soy también en modo miss, modo reina, modo modelo, depresión que estoy recibiendo de la gente para ser perfecta.”

Tras cámara del video Soy suficiente de Nadia Mejía.

Entre Chile y Ecuador

Actualmente, Mejía se encuentra en Chile por compromisos profesionales, mientras coordina el lanzamiento del sencillo y su difusión en plataformas digitales. En esta etapa, cuenta con el acompañamiento de su esposo, Sam Webb.

El proyecto busca ampliar el alcance de su mensaje. “Ese mundo necesita más modelos a seguir y estoy usando mi voz para hacer un cambio bueno en nuestro país y ojalá internacionalmente.”