Jombriel estrena La Tri con Neira y Jøtta: el nuevo himno de Ecuador hacia el Mundial

El videoclip reúne a leyendas del fútbol nacional y figuras mediáticas. La canción revive emociones del Mundial 2002

La música y el fútbol vuelven a encontrarse en un momento clave para Ecuador. En la antesala del Mundial 2026, el artista urbano Jombriel presentó 'La Tri', una canción que rápidamente ha conectado con la afición y que ya es considerada como el nuevo himno de la selección nacional.

El tema, interpretado junto a Javier Neira y Jøtta, mezcla ritmos urbanos con sonidos tradicionales ecuatorianos como la marimba, generando una identidad sonora que refleja la diversidad cultural del país. Desde sus primeros versos —“Tengo un sueño en mi pecho, una camiseta y en la mano un balón”— la canción conecta con el sentimiento colectivo de millones de hinchas.

La Tri la nueva canción para la Selección Nacional

Precios definidos para Liga vs Barcelona SC: Cuándo se juega la fecha 7 de LigaPro Leer más

Uno de los momentos más llamativos del tema es la referencia directa a Enner Valencia, capitán y figura de la selección, recreando una jugada que termina en gol, lo que despierta la emoción inmediata del público. Además, el coro refuerza el ambiente festivo de estadio, con frases pegajosas que invitan a cantar y celebrar.

El videoclip fue grabado en el estadio de Independiente del Valle y cuenta con la participación de figuras históricas del fútbol ecuatoriano como Ermen Benítez, Eduardo Hurtado, Robert Burbano, Paúl Ambrossi, Jacinto Espinoza, entre otros, además del reconocido hincha Manuel Cascarita Loor. A ellos se suma la presencia de Nadia Mejía, Miss Ecuador, lo que aporta un componente mediático adicional.

Enner Valencia irá motivado al Mundial 2026. José Jácome

Mucha nostalgia con los goles

La producción también apela a la nostalgia al incluir un fragmento inspirado en la narración de Alfonso Lasso en un gol de Agustín “Tin” Delgado, un momento que marcó a toda una generación.

RELACIONADAS Benedetto y Contreras destacan en Barcelona SC de Guayaquil con sus cifras

El impacto de Jombriel no es casual. El artista es uno de los talentos latinos en plataformas digitales a nivel mundial. Ahora, con “La Tri”, busca trascender lo musical y convertirse en parte del camino emocional de Ecuador hacia su próximo desafío mundialista.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!