Marcos Mejía cumple su "sueño de niño" y ya entrena con Barcelona SC

El nuevo refuerzo amarillo trabaja en Quito y sueña con consolidarse en Barcelona SC en el 2026. Ya le hizo un gol a Emelec

Marcos Mejía el nuevo refuerzo amarillo destacó que llega con fe y compromiso para lo que se viene.

Sonríe como un niño, pero habla con la convicción de quien entiende el peso de la camiseta. Marcos Mejía, delantero de 27 años, ya se encuentra en Quito como nuevo refuerzo de Barcelona SC, equipo con el que trabajará hasta el viernes 3 de abril, día en que los amarillos enfrentarán a Liga de Quito por la LigaPro.

El atacante, que llega procedente de Delfín, tuvo un paso discreto en lo estadístico durante la presente temporada, con un único tanto convertido ante Emelec en el estadio Capwell. Sin embargo, su ilusión está intacta y así lo dejó claro en sus primeras declaraciones como jugador torero.

Una alegría guardada desde niño

¡Es un sueño! 🚨



Marcos Mejía, nuevo jugador de #BSC 🟡⚫️ cumpleaños un sueño de niño



🗣️ “para todo niño siempre es un sueño llegar a Barcelona” pic.twitter.com/V5T2RYijg9 — Juan Francisco Rueda (@juanfranrueda_) March 25, 2026

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“Esta oportunidad me la puso Dios aquí y vamos a trabajar para lo que se viene”, expresó Mejía, quien además confesó que este fichaje representa la materialización de un anhelo de infancia. Nacido en Esmeraldas, el delantero recordó sus inicios y no ocultó su emoción: “Estoy alegre y feliz de sumarme a una de las instituciones más grandes del país. Para todo niño siempre es un sueño llegar a Barcelona; soñé con esto y hoy es una realidad”.

Mejía sabe lo que se le viene

Con la mira puesta en los desafíos inmediatos, Mejía asumió con responsabilidad el reto de competir tanto en LigaPro como en Copa Libertadores. “Es un reto muy grande, ahora solo toca trabajar”, apuntó el atacante, quien puede desempeñarse por ambas bandas en el frente ofensivo.

César Farías y su cuerpo técnico en Barcelona SC, visitó al entrenador Dussan Draskovic. Cortesía

El buen detalle de César Farías

Mientras tanto, el plantel dirigido por César Farías se instaló desde el miércoles 25 en Puembo, donde realiza una especie de mini pretemporada para adaptarse a la altura de cara al duelo frente a Liga de Quito. En esta fase inicial no contará con Joao Rojas, quien permanece en Guayaquil cumpliendo con su proceso de recuperación.

Previo al compromiso del Viernes Santo, Barcelona SC disputará dos encuentros amistosos: uno ante Bolívar, que se encuentra de gira en la capital, y otro frente a Aucas.

En la antesala del viaje a Quito, Farías protagonizó un momento especial al visitar en Guayaquil al histórico entrenador Dussan Draskovic, figura clave en la formación del fútbol ecuatoriano. El técnico venezolano destacó el valor de ese encuentro: “Hay encuentros que no son casualidad… son destino. Tuve el privilegio de compartir, escuchar y sentir la sabiduría de un hombre que ayudó a construir el alma del fútbol ecuatoriano”.

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