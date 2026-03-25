Repechaje Intercontinental y UEFA del Mundial 2026: formato, detalles y equipos

Faltan seis selecciones para completar el Mundial 2026. Conoce cómo se jugarán los repechajes Intercontinental y de la UEFA

La selección de Bolivia disputará el repechaje Intercontinental del Mundial 2026.

Faltan poco para el inicio de la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y ya se conocen 42 de las 48 selecciones que participarán. Los últimos seis boletos se definirán a través del repechaje Intercontinental y de la UEFA, que comienzan este jueves 26 de marzo de 2026.

Cómo se clasifican los seis últimos equipos al Mundial 2026

En total, 22 selecciones lucharán por los últimos cupos. Por un lado, el repechaje de la UEFA entregará cuatro plazas y contará con 16 equipos europeos.

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Por otro, el repechaje Intercontinental reunirá a seis selecciones de cinco confederaciones y otorgará dos boletos más.

Polonia busca la clasificación al Mundial 2026. EFE

Repechaje Intercontinental: las reglas y los equipos

El repechaje intercontinental está compuesto por seis selecciones: República del Congo, Nueva Caledonia, Jamaica, Irak, Bolivia y Surinam.

Este torneo otorgará dos plazas mundialistas y está organizado en dos llaves de tres equipos cada una.

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Los cuatro equipos peor posicionados en el ranking FIFA disputarán las semifinales, mientras que los dos mejor ubicados, Irak y República del Congo, esperan directamente en la final.

Los enfrentamientos serán los siguientes:

República del Congo se medirá al ganador de Nueva Caledonia vs. Jamaica.

Irak enfrentará al vencedor de Bolivia vs. Surinam.

Los dos ganadores de estas llaves asegurarán su presencia en la fase de grupos del Mundial 2026.

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Repechaje de la UEFA: Europa se juega sus últimos cupos

En Europa, 16 selecciones disputarán el repechaje por cuatro plazas. Este grupo está compuesto por los 12 segundos lugares de los grupos clasificatorios y los cuatro mejores líderes de la Nations League 2024/2025.

Los equipos se dividen en cuatro bombos, y cada llave se jugará en formato de semifinal y final a partido único. Los ganadores de cada ruta asegurarán su clasificación a la Copa del Mundo.

Entre las selecciones que lucharán por el pase se encuentran: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales y Bosnia y Herzegovina.

Los enfrentamientos serán los siguientes:

Ruta A: Italia vs Irlanda del norte / Gales vs Bosnia Herzegovina

Ruta B: Ucrania vs Suecia / Polonia vs Albania

Ruta C: Eslovaquia vs Kosovo / Turquía vs Rumania

Ruta D: República Checa vs Irlanda / Dinamarca vs Macedonia del Norte

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