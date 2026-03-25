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Ecuador sueña: Moisés Caicedo tendría luz verde para enfrentar a Costa de Marfil.
Ecuador sueña: Moisés Caicedo tendría luz verde para enfrentar a Costa de Marfil.Cortesía FEF

Moisés Caicedo podría jugar el debut en el Mundial 2026 tras revisión de FIFA

Moisés Caicedo se ilusiona con jugar el debut mundialista mientras la FIFA analiza su sanción

Moisés Caicedo vuelve a ilusionarse con estar en el debut de Selección de Ecuador en el Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol se han activado gestiones para que el mediocampista pueda disputar el primer partido ante Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field. El jugador confirmó esa posibilidad. Recordar que Moi tiene una expulsión en el último partido de eliminatorias que lo aleja del primer encuentro del Mundial. 

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En la antesala del amistoso frente a Marruecos en Madrid, el volante le confesó al periodista José Molestina que la posibilidad de jugar ese encuentro es cada vez más real. “Hay unos rumores que me ha dicho el presi, (Francisco Egas). Es una posibilidad muy alta y parece que voy a poderlo jugar, y estoy muy contento. Saber que no iba a poder estar en el primer partido me ponía muy triste”, expresó el futbolista.

Ambiente de Ecuador en Madrid

El sueño de estar en el debut

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Sobre su estado físico y el riesgo de lesiones, Caicedo fue claro: “Tratamos de cuidarnos de la mejor manera y pidiéndole a Dios que nos libre de lesiones. Al final esto es fútbol y uno tiene que darlo todo, esperando que no nos pase nada grave”.

La decisión final dependerá de la FIFA, que en abril analizará si el jugador puede o no ser habilitado para el debut mundialista.

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La expulsión que lo condiciona

La suspensión del mediocampista se originó en la última jornada de las Eliminatorias, el 9 de septiembre de 2025. Aquella noche, Ecuador venció 1-0 a Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha, con gol de penal de Enner Valencia. Sin embargo, Caicedo fue expulsado a los 50 minutos, situación que encendió las alarmas.

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Gonzalo Plata firmó camisetas de hinchas de la Tri previo al partido ante Marruecos.CORTESIA

De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja en un torneo oficial implica que la sanción se cumpla en el siguiente certamen, lo que inicialmente lo dejaba fuera del duelo inaugural ante Costa de Marfil, previsto para el 14 de junio en Filadelfia. Hoy, sin embargo, la historia podría dar un giro favorable para uno de los pilares de la Tri.

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