Miller Bolaños fuera de Emelec: Esta es la sanción recibió tras la fecha 6 de LigaPro

El Killer no podrá actuar en los siguientes partidos del Bombillo debido a la tarjeta roja que recibió ante Mushuc Runa

Miller Bolaños recibió la tarjeta roja en la visita de Emelec ante Mushuc Runa.

Las malas noticias no cesan para el Club Sport Emelec. Tras la amarga derrota 2-0 en su visita a Mushuc Runa por la sexta jornada de la LigaPro, el Bombillo recibió la confirmación oficial sobre el castigo a su máxima figura, Miller Bolaños.

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El Killer, como es conocido el experimentado atacante, vio la tarjeta roja directa luego de que el VAR detectara una agresión sobre el jugador Lucas Lemos. Por tal motivo fue sancionado por el Comité de Disciplina con dos partidos de suspensión.

Esta ausencia representa un golpe crítico para el esquema táctico del entrenador Vicente Sánchez, considerando que el equipo atraviesa una crisis de resultados y se ubica en la decimotercera posición de la tabla.

Emelec encajó ante Mushuc Runa su segunda derrota de la era Vicente Sánchez. API

¿Qué partidos se pierde el Miller Bolaños?

La directiva azul ya sabe que no podrá contar con su referente ofensivo para los siguientes desafíos inmediatos. La sanción se cumplirá de la siguiente manera:

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Ante Deportivo Cuenca (Fecha 7): Bolaños no estará presente en el Estadio George Capwell para recibir a los Morlacos, un duelo vital para salir de la zona baja. Se disputará el 4 de abril.

Duelo postergado vs. Universidad Católica: El volante ofensivo también se ausentará en la visita a los Cammaratas en la capital, partido pendiente de la fecha 1 que se jugará el miércoles 8 de abril.

¿Cuándo vuelve Miller Bolaños con Emelec?

Si no surgen nuevos inconvenientes, Miller Bolaños estará habilitado para reaparecer en la Fecha 8, cuando el conunto eléctrico viaje a Quito para medir fuerzas ante Aucas en el Gonzalo Pozo Ripalda.

La baja del goleador se suma a la incertidumbre administrativa que rodea al club, que actualmente pelea por revertir la sanción de -3 puntos impuesta por la FEF. Sin su mejor hombre en cancha, el cuerpo técnico deberá buscar variantes urgentes para generar fútbol y efectividad en un equipo que apenas suma cuatro unidades en lo que va del torneo.

📍Acta de sanciones ❌ de la Fecha 6️⃣ - Fase Inicial de la Liga Ecuabet ⚽️



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