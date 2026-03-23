Ecuador vs Marruecos 2026: previa, posible alineación y cómo llega la Tri

La Tricolor vuelve a la actividad con partidos amistosos previo al Mundial. Esta sería la posible formación de Beccacece

La selección de Ecuador visita a Canadá este jueves 13 de noviembre de 2025 en partido amistoso.

La selección de Ecuador se alista para uno de los desafíos más imponentes de la era de Sebastián Beccacece. Este viernes 27 de marzo, el Estadio Metropolitano de Madrid será el escenario donde la Tricolor mida fuerzas ante Marruecos, actual top 10 del ranking FIFA, en un duelo que promete ser una prueba real de cara a la Copa del Mundo 2026.

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El compromiso arrancará a las 15:15 (hora de Ecuador) / 21:15 (hora local), aprovechando el horario estelar europeo para congregar a la numerosa comunidad ecuatoriana residente en suelo español. El este escenario brindará un marco de élite para este choque de estilos entre el orden sudamericano y la explosividad africana.

El seleccionado nacional llega a este encuentro luego de la doble jornada comprobatoria que se disputó en noviembre de 2025. En ese entonces empató sin goles contra Canadá (0-0) y le ganó 2-0 a Nueva Zelanda.

La Tri empató 1-1 ante México en el amistoso disputado el pasado 14 de octubre de 2025 en el estadio Akron de Guadalajara. efe

El estratega argentino busca aceitar el funcionamiento colectivo. La gran novedad es el retorno de Jordy Caicedo y la apuesta por el desequilibrio de Anthony Valencia. La columna vertebral se mantiene sólida con la jerarquía de Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez, en la zaga, además de la experiencia de Hernán Galíndez bajo los tres palos y la seguridad en el medio sector de Moisés Caicedo.

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Los Leones del Atlas no son un rival cualquiera. Ubicados en la octava casilla del ranking mundial, llegan con sus figuras de las principales ligas europeas, exigiendo a Ecuador una concentración máxima en defensa.

Este encuentro marca el inicio de la gira europea de la Tri, que tras su paso por la capital española, viajará a Países Bajos para completar su segundo amistoso de la doble fecha FIFA.

Posible alineación de Ecuador

Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco, John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Canales dónde ver Ecuador vs Marruecos

En vivo: A través de El Canal del Fútbol (ECDF) en todas sus plataformas.

Diferido: La señal de Teleamazonas emitirá el cotejo horas más tarde para quienes no puedan seguirlo en horario laboral.

Este será un duelo inédito en cuanto a niveles de exigencia reciente, considerando que Marruecos ha mantenido una consistencia envidiable desde su histórica participación en Qatar 2022. Para el conjunto ecuatoriano será un duelo vital previo a afrontar la competición en la cita mundialista en junio y julio de este año.

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