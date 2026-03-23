Davis Bautista se suma a la Tri para los partidos amistosos: ¿Quién es y dónde juega?

El joven talento ecuatoriano estará contra Marruecos y Países Bajos en la convocatoria de Sebastián Beccacece

Davis Bautista ha sido parte de las selecciones menores de la Tricolor.

La Selección de Ecuador suma frescura a su zaga defensiva. El joven central Davis Bautista se perfila como la principal novedad en la órbita de Sebastián Beccacece para los exigentes amistosos que enfrentará el combinado nacional este 27 y 31 de marzo ante Marruecos y Países Bajos, respectivamente.

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Según información extraoficial, el defensor de 21 años, quien actualmente milita en el Eintracht Frankfurt II, ha sido incluido como invitado en la lista preliminar de la convocatoria. Esta decisión busca integrar piezas de proyección europea al esquema de la selección absoluta en los duelos comprobatorios previo al Mundial 2026.

Davis Bautista es jugador de Eintracht Frankfurt de Alemania. CORTESIA

Tas la ausencias por lesión de Patrik Mercado y Leonardo Campana, el director técnico Beccacece se decanta por Bautista quien tendrá una oportunidad importante para empezar a meterse en la órbita del combinado nacional.

¿De qué equipo salió Davis Bautista?

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Este joven defensor salió de las filas de Aucas, donde dejó buenas sensaciones antes de dar el salto al balompié de Europa. En Alemania ha ido evolucionando con el pasar de las temporadas y actualmente lleva 23 partidos y más de 1.200 minutos en cancha, números que respaldan su crecimiento.

Con el Frankfurt Davis tiene un vínculo firmado hasta la campaña 2028, lo que proyecta un exponencial crecimiento en el Viejo Continente. No obstante, la convocatoria de Beccacece será vista solo como posibilidad de compartir con el resto de los tricolores, porque el puesto ya está ocupado por figuras como Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Willian Pacho.

La inclusión de Bautista pone de manifiesto la intención de Beccacece de ampliar el abanico de opciones en la defensa, aprovechando la cercanía geográfica del jugador con las sedes de los encuentros en Europa.

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