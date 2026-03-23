¿Cómo aprovechará Emelec el parón FIFA para consolidar la idea de Vicente Sánchez?

El técnico uruguayo tendrá dos semanas clave para ajustar piezas tras el freno sufrido ante Mushuc Runa

Emelec encajó ante Mushuc Runa su segunda derrota de la era Vicente Sánchez.

De las derrotas se aprende y Vicente Sánchez lo sabe. El entrenador de Emelec se mostró optimista pese a caer 2-0 ante Mushuc Runa, rival que logró hacerle daño.

“No nos vamos conformes con el resultado, pero sí con la actitud. Hemos fijado ser protagonistas en cada campo de juego al que vamos y lo hicimos”, declaró sobre el resultado del pasado domingo 22 de marzo.

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El timonel del Bombillo aseguró que los condicionó la expulsión de Miller Bolaños, quien se perderá los partidos ante Deportivo Cuenca y Universidad Católica. Vio la roja por darle un golpe a José Flor.

“Nos condicionó un poco la expulsión, pero el equipo siguió buscando. Hicimos variantes ofensivas para intentar en una ciudad que es complicada, por la altura y la parte física”, acotó.

La derrota significó un frenazo al impulso del Bombillo, que venía de derrotar 2-1 a Orense y 2-0 a Independiente del Valle, el actual líder de LigaPro.

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Mensaje de Sánchez a la fanaticada azul: "Paciencia y tranquilidad"

Su mensaje a la fanaticada azul es tener paciencia. “A los hinchas les digo que se queden tranquilos, porque en cada partido vamos a luchar por el resultado hasta el final”, complementó el DT.

Emelec sigue en construcción en este inicio de temporada. Espera saber si podrá recuperar los tres puntos que le restó la FEF por sanción, ya que están apelando.

En cinco partidos, el rendimiento de Emelec es de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Gracias al parón de la fecha FIFA, Sánchez tendrá dos semanas para intensificar trabajos y plasmar su idea de juego en su equipo.

Revisa cómo marcha Emelec en la Tabla de Posiciones de LigaPro 2026

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