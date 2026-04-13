Norte de Guayaquil registra llovizna en medio de altas temperaturas

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Una ligera llovizna marcó las primeras horas de este lunes 13 de abril de 2026 en varios sectores del norte de Guayaquil, sorprendiendo a quienes iniciaban su jornada desde temprano.

A diferencia del día anterior, caracterizado por cielo despejado y fuerte radiación solar, la mañana presentó una densa nubosidad de tonos grises que cubrió amplias zonas de la ciudad, generando un cambio momentáneo en las condiciones climáticas.

Sectores como Urdesa norte, Kennedy norte, Garzota, Martha de Roldós, San Felipe y áreas cercanas a la vía a Daule registraron cielos cubiertos entre las 06:00 y 07:30, acompañados de una llovizna ligera pero constante.

Una mañana gris que no detuvo la rutina

Pese a la precipitación, la actividad cotidiana no se vio interrumpida. Ciudadanos continuaron con sus desplazamientos hacia trabajos, centros educativos y otros compromisos habituales.

Algunos optaron por el uso de paraguas, mientras otros caminaron bajo la llovizna, que fue percibida por varios como un alivio frente a las altas temperaturas registradas durante el fin de semana.

En sectores como San Felipe, incluso se desarrollaron actividades y eventos con normalidad, en medio de un clima inusualmente fresco para la ciudad.

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Llovizna leve y expectativas frente al calor

La precipitación comenzó a disiparse pasadas las 08:00, dando paso a una mañana con menor intensidad de nubosidad.

Entre los ciudadanos, el episodio generó expectativas de que estas condiciones puedan contribuir a mitigar el intenso calor que ha predominado en los últimos días.

Altas temperaturas continuarán en el Litoral

De acuerdo con datos del Inamhi, Guayaquil ha registrado temperaturas de hasta 35,6 °C, con sensaciones térmicas cercanas a los 40 °C.

El organismo prevé que entre el 13 y el 16 de abril de 2026 persista el incremento de temperaturas durante el día, especialmente entre las 10:00 y 17:00.

Para el Litoral se estiman valores entre 30 y 35 °C, mientras que en la Sierra oscilarán entre 21 y 26 °C.

Según el Inamhi, este comportamiento responde a factores como el ingreso de masas de aire seco desde el océano Pacífico y la influencia del sistema atmosférico conocido como el Anticiclón del Pacífico Sur, que favorece condiciones de mayor estabilidad y calor en la región.