Inamhi advierte: altas temperaturas continuarán en el Litoral de Ecuador del 13 al 16 de abril

Publicado por José Julián Ladines Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Inamhi alerta altas temperaturas de hasta 35 °C en el Litoral de Ecuador entre el 13 y 16 de abril

Calor afectará sobre todo a Guayas, El Oro, Los Ríos y Santa Elena por mayor radiación solar

Ingreso de aire seco del Pacífico y el anticiclón del Pacífico Sur provocarán aumento térmico

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.º 24, en la que alerta sobre un incremento de la temperatura diurna en el Ecuador, especialmente en la región Litoral, entre las 10:00 del domingo 13 de abril y las 17:00 del miércoles 16 de abril de 2026.

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Según el organismo, durante este período se prevé un aumento significativo del calor en varias provincias de la Costa, con temperaturas que podrían alcanzar niveles considerados altos e incluso muy altos, lo que incrementa también el riesgo de incendios forestales en algunas zonas.

Temperaturas más altas en el Litoral

De acuerdo con el reporte del Inamhi, la región Litoral registrará los valores más elevados de temperatura, con rangos estimados entre:

30 °C y 32 °C en nivel medio

33 °C y 35 °C en nivel alto

Las provincias con mayor incidencia del incremento térmico serán:

Guayas

El Oro

Los Ríos

Santa Elena

En estos territorios se identifican áreas con niveles muy altos de temperatura, principalmente durante las horas de mayor radiación solar.

Días con mayor intensidad de calor

El monitoreo meteorológico indica que los días con mayor incremento de temperatura serán el 13 y 14 de abril.

En esos días, amplias zonas del Litoral presentarán niveles entre medio y alto, mientras que sectores específicos —sobre todo en el centro y sur de la Costa— podrían alcanzar niveles muy altos, lo que aumenta la probabilidad de incendios forestales.

Otras regiones del país

Aunque el impacto principal se concentrará en la Costa, el Inamhi también prevé temperaturas superiores a lo habitual en otras regiones:

Región Interandina: aumento de temperaturas en el occidente de la provincia de Loja, con valores entre 21 °C y 26 °C.

aumento de temperaturas en el occidente de la provincia de Loja, con valores entre 21 °C y 26 °C. Región Insular (Galápagos): temperaturas por encima del promedio en varias zonas del archipiélago.

temperaturas por encima del promedio en varias zonas del archipiélago. Amazonía: sin variaciones significativas dentro de esta advertencia.

¿Por qué se produce este incremento de temperatura?

El Inamhi explica que este escenario responde a la presencia de masas de aire secas provenientes del océano Pacífico, así como a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur.

Estas condiciones favorecen cielos entre despejados y parcialmente nublados, lo que permite una mayor radiación solar sobre la superficie terrestre, elevando las temperaturas durante el día.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante el incremento térmico previsto, las autoridades recomiendan a la ciudadanía:

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre el mediodía y la tarde.

Reducir la actividad física intensa al aire libre.

Mantener una adecuada hidratación.

Utilizar protección contra la radiación solar.

Mantener los espacios interiores frescos y bien ventilados.

Estas medidas buscan prevenir golpes de calor, deshidratación y otros efectos asociados a las altas temperaturas.