¿Por qué Ecuador vive una ola de calor inusual con altas temperaturas en el Litoral?

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Inamhi alertó ola de calor en abril por aire seco y anticiclón que eleva temperaturas en el Litoral.

Guayaquil, El Oro y Manabí registran hoy hasta 35 grados por radiación intensa y poca ventilación.





La sensación térmica roza 40 grados entre 10:00 y 15:00, advierte Inamhi, por combinación climática.





El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó este 12 de abril del 2026 sobre una ola de calor inusual que afecta a Ecuador, con mayor impacto en la región Litoral, donde se han registrado temperaturas superiores a los valores normales y una sensación térmica extrema, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

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Según los registros más recientes, ciudades como Guayaquil y Santa Rosa alcanzaron los 35,6 grados Celsius, mientras que en El Oro y Chone se midieron hasta 35,8 °C. En Portoviejo y Manta, las temperaturas llegaron a 35,0 °C, y en Los Ríos se reportaron picos de 34,0 grados. En el caso de La Concordia, el termómetro marcó 32,8 °C.

Aunque estos valores corresponden a la temperatura del aire, el Inamhi advierte que la sensación térmica puede ser mayor, llegando a aproximarse a los 40 grados, debido a la combinación de radiación solar intensa, humedad relativa y poca ventilación, condiciones que se intensifican entre las 10:00 y las 15:00.

Guayaquil, El Oro y Manabí registran hoy hasta 35 grados por radiación intensa y poca ventilación.Miguel Canales / Expreso

¿Qué está provocando la ola de calor?

El organismo meteorológico explicó que este episodio está asociado al ingreso de masas de aire seco desde el océano Pacífico y a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema atmosférico que reduce la nubosidad y favorece el incremento de la temperatura diurna.

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Entre el 9 y el 12 de abril, se emitió una advertencia meteorológica por el aumento sostenido de la temperatura en gran parte del Litoral. De acuerdo con los análisis técnicos, estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos días, mientras persista la actual configuración atmosférica.

El efecto es más evidente en zonas urbanas de la Costa, donde la escasa ventilación y la acumulación de calor en superficies como el asfalto intensifican el impacto térmico.

Efectos en la población

El calor extremo prolongado implica riesgos para la salud, especialmente para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre. La exposición prolongada puede provocar deshidratación, agotamiento térmico y golpes de calor.

Además, el aumento de temperaturas puede generar mayor demanda de energía, presión sobre los sistemas eléctricos y alteraciones en actividades laborales y productivas, particularmente en la región Costera.