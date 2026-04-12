Quito: Se incrementa el Fondo de Desarrollo Rural a $20 millones en medio del debate por COOTAD

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Quito aumenta Fondo Rural a USD 20 millones para parroquias rurales en 2026.

Pabel Muñoz cuestiona reformas al COOTAD que limitarían transferencias municipales

Municipio de Quito ejecuta obras rurales mientras Corte analiza cambios al COOTAD.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció el incremento del Fondo de Desarrollo Rural, que pasará de 15 a 20 millones de dólares para el próximo año.

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Esta medida forma parte de una estrategia municipal enfocada en fortalecer la inversión directa en las parroquias rurales y reducir las brechas históricas entre el sector urbano y rural.

Más inversión para el desarrollo rural en Quito

El aumento del Fondo de Desarrollo Rural busca ampliar la ejecución de obras de infraestructura, conectividad y servicios básicos en las zonas rurales del Distrito Metropolitano. Según el alcalde, esta política reafirma el compromiso del Municipio con el desarrollo territorial equilibrado.

En paralelo, Muñoz advirtió que el alcance de las reformas al COOTAD genera incertidumbre sobre la gestión de los recursos destinados a las juntas parroquiales.

“Si me impiden a mí como Municipio utilizar la partida 78 para darle la plata a la junta parroquial, también le termina perjudicando a la junta parroquial”, manifestó el alcalde, al referirse a los posibles efectos de estas restricciones.

Obras rurales continuarán mientras se resuelve el debate legal

Mientras el tema se analiza en la Corte Constitucional, el Municipio de Quito confirmó que las obras en la ruralidad seguirán ejecutándose con normalidad, priorizando proyectos estratégicos de infraestructura y conectividad.

Entre las acciones dispuestas por la administración municipal destacan:

Mejora vial en Aloguincho–Coyagal: se priorizará el asfaltado del circuito productivo para conectar completamente estas comunas con la vía principal Aloguincho – Coyagal

Conectividad en Perucho: se completarán los tramos viales pendientes para fortalecer la movilidad y la actividad productiva en la zona.

Saneamiento ambiental en Perucho: se finalizarán dos tramos del sistema de alcantarillado, incluyendo el reemplazo de redes antiguas y la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales.

se finalizarán dos tramos del sistema de alcantarillado, incluyendo el reemplazo de redes antiguas y la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Impulso al turismo rural: se fortalecerá la difusión de las parroquias rurales en medios municipales para potenciar su atractivo turístico y económico.

“Quito renace desde la ruralidad”

El alcalde Pabel Muñoz destacó que estas acciones forman parte de una visión integral de desarrollo rural impulsada por el Municipio.

“Así entendemos el Quito que renace, que renace desde la ruralidad con obras de la ruralidad, con ustedes, con mejor calidad de vida para que los recursos de los quiteños se inviertan aquí en el territorio rural porque ustedes tienen derecho de tener esas obras”, señaló la autoridad municipal.