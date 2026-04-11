Interoceánica: se reanudan obras en Cumbayá y anuncian cierres y desvíos

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Interoceánica en Quito reanuda obras el 11 de abril en Cumbayá tras falta de asfalto en Refinería de Esmeraldas

Cierres viales en Cumbayá obligan a usar desvíos por Diego de Robles y Pampite durante 20 días

Los trabajos de rehabilitación en la avenida Oswaldo Guayasamín (Interoceánica) se retoman este sábado 11 de abril, luego de permanecer paralizados durante un mes debido a la falta de asfalto provocada por inconvenientes en la Refinería de Esmeraldas.

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Intervención en Cumbayá: cierres y rutas alternas

Las obras se concentran en el sector comercial de Cumbayá. En esta nueva fase, se cerrará la calzada lateral en sentido Cumbayá – Quito, específicamente en el tramo comprendido entre el redondel de Cumbayá y la avenida Pampite.

Ante esta medida, las autoridades informaron que los conductores deberán tomar como rutas alternas la calle Diego de Robles y la avenida Pampite. Se prevé que la intervención en este tramo tenga una duración aproximada de 20 días.

Como medida para mitigar el impacto en la movilidad, se mantiene habilitado el carril central que conecta con la calle De Los Conquistadores, lo que permitirá aliviar la circulación vehicular durante esta etapa.

Próximas fases de la obra

Una vez finalizada esta intervención, los trabajos continuarán en los carriles en sentido Quito – Cumbayá, con una duración estimada de otros 20 días.

En esta fase, los desvíos se distribuirán por las siguientes vías:

Calle Del Establo

Juan León Mera

Aurora Estrada

General Eloy Alfaro

Carril de servicio contiguo al Centro Comercial Villa Cumbayá

Etapa final: intervenciones puntuales sin cierres totales

La fase final de los trabajos se ejecutará en el sector de Los Tótems y en los accesos al paso deprimido, entre el 15 de abril y el 3 de mayo.

Estas intervenciones tendrán una duración de entre 4 y 7 días y, según lo previsto, no implicarán cierres totales ni afectaciones significativas al tránsito vehicular.

Rehabilitación integral de la vía Interoceánica

Estas obras forman parte del plan de rehabilitación integral de la avenida Oswaldo Guayasamín, una de las principales arterias que conecta el valle de Tumbaco con la ciudad de Quito.

Hasta el momento, ya se encuentran concluidos y habilitados los tramos correspondientes a Pifo, Puembo, El Arenal de Tumbaco y los accesos al puente de El Chiche, lo que representa un avance importante en la mejora de esta vía estratégica.