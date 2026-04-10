Muerte en clínica odontológica: nuevas clausuras tras caso en Quito

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber La muerte de Luis Alarcón en una clínica odontológica de Quito desencadenó una serie de inspecciones sanitarias, que derivaron en la clausura de nuevas sucursales en Cumbayá y Quitumbe por presuntas irregularidades en la atención y manejo de insumos médicos.



La muerte de Luis Alberto Alarcón Herrera, de 37 años, durante un procedimiento odontológico en el norte de Quito, ha desencadenado una serie de inspecciones y nuevas clausuras de centros de atención dental en la capital.

A una semana del fallecimiento, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) informó la clausura provisional de dos clínicas odontológicas adicionales, tras detectar graves irregularidades sanitarias y operativas.

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El caso salió a la luz luego de que Luis Alarcón acudiera el 2 de abril de 2026 a una clínica ubicada en el sector de Iñaquito para someterse a una endodoncia, una limpieza profunda y la colocación de un implante dental. Según la familia, durante el procedimiento se le aplicó anestesia general, una decisión que ahora forma parte de la investigación por presunta mala práctica médica.

Clausura en Cumbayá

Como parte de los controles posteriores al caso, la ACESS intervino una La sucursal del mismo establecimiento en Cumbayá, donde halló múltiples anomalías.

Entre las principales observaciones constan:

Medicamentos caducados y sin rotulación;

Fármacos sujetos a fiscalización que no correspondían a la tipología autorizada;

Presencia de toxina botulínica, jeringuillas para botox y sueros abiertos;

Almacenamiento de estos insumos junto a alimentos en una refrigeradora de cocina;

Historias clínicas incompletas;

Documentación de atención anterior al permiso de funcionamiento;

Ausencia del equipo de rayos X que constaba como declarado.

Las autoridades además incautaron 171 medicamentos e insumos y advirtieron que se presume la realización de procedimientos no acordes con la cartera de servicios autorizada. Por ello, se dispuso la clausura provisional del establecimiento.

La clínica quedó clausurada por las autoridades muncipales y del Estado.Cortesía

Una tercera clínica clausurada en Quitumbe

Las inspecciones se extendieron a otro centro odontológico en Quitumbe, al sur de Quito, donde ACESS detectó nuevas infracciones sanitarias.

Según el reporte oficial, en este establecimiento se evidenció:

Falta de medidas de bioseguridad del instrumental;

Insumos odontológicos almacenados junto a maquillaje y utensilios de cafetería;

Desechos mal gestionados;

Materiales caducados;

Reutilización de fundas para esterilizar.

Investigación en curso

Mientras avanzan los controles administrativos, la muerte de Luis Alarcón continúa bajo investigación en la Fiscalía. La familia ha denunciado presuntas inconsistencias en la atención médica, en especial por el uso de anestesia general y por la falta de información clara sobre lo ocurrido durante la emergencia.

La Fiscalía analiza posibles responsabilidades por presunta negligencia o mala práctica médica, en un caso que ha puesto bajo la lupa los controles sobre clínicas odontológicas privadas en Quito.