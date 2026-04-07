Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El incidente: Luis Alarcón falleció el 2 de abril de 2026 durante un procedimiento de endodoncia e implante dental en la Av. 6 de Diciembre.



Luis Alarcón falleció el 2 de abril de 2026 durante un procedimiento de endodoncia e implante dental en la Av. 6 de Diciembre. La irregularidad: Policías reportaron que abogadas del centro médico destruyeron manualmente la historia clínica del fallecido antes de su recolección.

Dos personas vinculadas a clínica dental, en el norte de Quito, intentaron destruir la historia clínica de Luis Alarcón, un paciente que acababa de fallecer en el establecimiento, según el parte policial. Los uniformados identifican a esas personas como dos mujeres, que se habían presentado como abogadas, y quienes "rasgaron y rompieron" los expedientes médicos frente a los uniformados. Los agentes aseguran que tuvieron que intervenir físicamente para quitarles los papeles y preservarlos como evidencia de la muerte ocurrida la tarde del 2 de abril.

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El incidente se registró en un centro odontológico ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Checoslovaquia, en el sector de Iñaquito. Los agentes que acudieron a la emergencia encontraron a la víctima, identificada como Luis Alarcón, tendida en el piso del consultorio bajo una colcha gris y con manchas de sangre en el sitio de la intervención quirúrgica.

Manipulación de evidencias

El reporte oficial señala que las juristas hicieron caso omiso a las advertencias verbales de la autoridad y continuaron con la eliminación de los folios. Tras la recuperación de los documentos, el personal de Criminalística realizó la fijación de los indicios para determinar si la información eliminada era vital para establecer las causas de la muerte.

La fiscal de turno ordenó de inmediato la cadena de custodia para todos los expedientes y videos de seguridad del local.

Irregularidades y clausura del centro

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó una inspección técnica tras el suceso y detectó que el establecimiento operaba con presuntas irregularidades administrativas. Las autoridades emitieron un acta sancionatoria por el mal uso de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), ya que el sitio realizaba servicios de radiología sin contar con la autorización legal correspondiente. Ante estas faltas, los funcionarios procedieron a la clausura inmediata del inmueble.

El fallecido acudió a la cita para una endodoncia y la colocación de un implante dental, proceso en el cual participaron dos anestesiólogas. Aunque un paramédico del Ministerio de Salud realizó maniobras de reanimación, el hombre ya no tenía signos vitales. Por el momento, la Fiscalía General del Estado espera los resultados de la autopsia mientras se investiga.

Complicaciones médicas y causa del deceso

Durante la intervención, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio, indicaron los familiares a la Policía. Según el certificado de defunción al que tuvo acceso la familia, la causa oficial del fallecimiento incluye un infarto agudo de miocardio, edema cerebral, edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria aguda. Estos hallazgos forman parte del expediente de investigación.

COIP: homicidio culposo por mala práctica profesional

En Ecuador, la mala práctica profesional, incluyendo la médica, está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). A diferencia de otros delitos, este se enfoca en el homicidio culposo, es decir, aquel que ocurre sin intención de matar, pero por falta de cuidado o pericia.

El Artículo 146 del COIP es la norma central. Establece que la persona que, al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.