Capturan a sospechosos de narcotráfico: ocultaban droga con nombres de marca de ropa

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Capturaron a 9 personas por presunto narcotráfico en Guayaquil.



Sospechosos podrían recibir hasta 20 años de prisión.

Usaban nombre de marcas comerciales y de ropa para esconder la droga.

El tráfico de drogas se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en Guayaquil en los últimos años, en medio de una escalada de violencia vinculada a economías ilícitas.

Operativo deja 9 sospechosos capturados

Nueve personas fueron procesadas por su presunta participación en actividades de narcotráfico, tras un operativo que permitió decomisar más de una tonelada de cocaína en una terminal portuaria ubicada al sur de la ciudad.

La intervención se realizó el pasado 4 de abril, cuando agentes de la Policía, durante un patrullaje de control en la zona portuaria, detectaron movimientos inusuales alrededor de un tráiler que tenía sus puertas abiertas.

Según los informes, varias personas descargaron sacos de color negro desde el vehículo hacia un contenedor que almacenaba distintos tipos de mercancía. La actitud evasiva de los involucrados levantó sospechas, lo que motivó una inspección inmediata.

Durante la revisión, los uniformados encontraron paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva. Tras las pruebas preliminares, se confirma que se trataba de cocaína. En total, se contabilizaron cerca de mil bloques, que en conjunto superaban la tonelada de droga.

Referencial. El narcotráfico ha incrementado en los últimos años en Ecuadorarchivo



Usaban nombres de marcas comerciales para camuflar

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el uso de distintivos en los paquetes. Los bloques tenían impresos logotipos y nombres asociados a marcas comerciales reconocidas, lo que, según las autoridades, serviría para identificar la droga dentro de la cadena de distribución del grupo delictivo.

Entre las inscripciones detectadas constaban etiquetas como “DNA”, “AX”, “Louis Vuitton”, “Dior”, “Adidas”, “Boss” y otros códigos, una práctica recurrente en organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Ocho sospechosos fueron detenidos en el lugar del operativo, mientras que una novena persona fue ubicada horas después en otro sector de la ciudad, presuntamente vinculada al mismo caso.

Audiencia determinó prisión preventiva a sospechosos

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción, incluyendo informes policiales, actas de incautación, pericias químicas y testimonios. Con base en estos indicios, un juez dispuso prisión preventiva para los nueve procesados mientras se desarrolla la investigación.

El caso es investigado bajo la figura de tráfico de drogas a gran escala, un delito que contempla penas de más de dos décadas de privación de libertad, según la legislación vigente.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de esta estructura y posibles conexiones con redes internacionales.