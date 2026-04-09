Operativos en Quito: El caos sanitario tras la muerte en una clínica dental

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

A raíz de la clausura de un centro odontológico en Quito, donde un ciudadano identificado como Luis Alarcón falleció durante un tratamiento de endodoncia e implante, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) inició una serie de inspecciones técnicas en otros establecimientos de la capital para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Irregularidades en el manejo de fármacos e insumos

Durante un operativo en la sucursal del centro involucrado, ubicada en el sector de Cumbayá, los técnicos de ACESS detectaron fallas críticas en la seguridad del paciente. El informe oficial detalla el hallazgo de 171 medicamentos e insumos, entre los que se encontraban productos caducados, sin rotulación y fármacos sujetos a fiscalización que no correspondían a la categoría del local.

Asimismo, se evidenció un inadecuado almacenamiento de sustancias, encontrando toxina botulínica y sueros en la refrigeradora de la cocina junto a alimentos. Debido a la presencia de jeringuillas para botox y otros elementos estéticos, la entidad presume la ejecución de procedimientos que excedían la cartera de servicios autorizada para dicho establecimiento.

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Inconsistencias en registros y equipamiento médico

La inspección también reveló deficiencias administrativas y de infraestructura. Las autoridades constataron la existencia de historias clínicas incompletas, una nómina de personal desactualizada y documentación que registraba atenciones médicas previas a la emisión del permiso de funcionamiento legal.

Un punto relevante de la intervención fue la ausencia de equipos médicos declarados ante la autoridad. Según la ACESS, el área destinada para el servicio de Rayos X se encontraba vacía, pese a figurar en los registros oficiales del centro. Estas condiciones motivaron la clausura provisional del sitio por representar un riesgo directo para la salud pública.

Intervención en el sur de Quito por faltas de bioseguridad

Los controles se extendieron a otras zonas de la ciudad, resultando en la clausura de un segundo centro de especialidades odontológicas en el sector de Quitumbe. En este local, las infracciones se centraron en la ruptura de los protocolos de bioseguridad y el manejo de desechos.

Los inspectores verificaron que los insumos odontológicos eran almacenados junto a artículos personales y de cafetería. Además, se detectó contaminación cruzada en el área de esterilización, la reutilización de empaques para esterilizar instrumental y el almacenamiento de objetos cortopunzantes en condiciones inapropiadas, junto a utensilios de cocina como tazas y platos.