Caso de paciente sin signos vitales en clínica dental de Quito provoca clausura

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La muerte de un paciente en una clínica dental de Iñaquito, Quito, derivó en la clausura del establecimiento. Durante la inspección se hallaron irregularidades en el uso de rayos X. La Fiscalía ya investiga las causas del fallecimiento

Un trágico suceso en el norte de Quito encendió las alertas sanitarias y derivó en la clausura de un establecimiento odontológico.

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La intervención de las autoridades reveló posibles irregularidades en el funcionamiento del local, mientras la Fiscalía investiga las causas del fallecimiento de un paciente de 37 años.

En el sector de Iñaquito, al norte de Quito, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una clínica odontológica donde se reportó la muerte de un paciente durante un procedimiento dental.



Posibles sanciones y proceso legal

Según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional del Ecuador, la alerta se activó tras la denuncia de un familiar. Al llegar al establecimiento, los agentes encontraron al hombre sin signos vitales, recostado en un sillón odontológico.

De acuerdo con sus allegados, el paciente acudió al lugar para someterse a una endodoncia y la colocación de un implante dental. La emergencia habría ocurrido en pleno procedimiento, lo que motivó la intervención policial y el levantamiento del cuerpo por parte de Medicina Legal.

Aunque la clínica contaba con permisos para prestar servicios odontológicos, durante la inspección municipal se detectó una anomalía clave: en una de las habitaciones operaba un área de rayos X sin las autorizaciones correspondientes.

Sin permisos de funcionamiento

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, explicó que el control técnico sanitario y la emisión de permisos de funcionamiento para centros de salud son competencia de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública.

En este contexto, la intervención de la AMC se limitó al ámbito municipal, enfocado en verificar el cumplimiento de la normativa local y el correcto desarrollo de actividades económicas.

El Código Municipal establece que operar servicios de radiología sin permisos puede acarrear sanciones económicas de hasta cuatro salarios básicos unificados.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ha asumido la investigación para determinar las causas exactas de la muerte y establecer posibles responsabilidades.

Las autoridades municipales anunciaron que intensificarán los operativos de control en establecimientos de salud para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y proteger la seguridad de los ciudadanos.

Este caso ha generado preocupación en la comunidad, poniendo nuevamente en debate la necesidad de reforzar la supervisión en clínicas privadas y asegurar condiciones adecuadas para la atención médica.