Así es rodar Quito de noche: la ruta en patines que mezcla adrenalina y diversión

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

¿Qué hacer en Quito? Quito Patina organiza rutas nocturnas gratuitas en patines cada semana en el norte de Quito con recorridos urbanos guiados.



La comunidad fundada por Estefanía Arciniegas ofrece diferentes rutas seguras y participación abierta a todo público. Además de recorridos, Quito Patina brinda clases de patinaje para aprender y sumarse a las rutas en la ciudad



Patinar de noche por la ciudad, rodeado de música, buena vibra y nuevos amigos, se ha convertido en una de las actividades urbanas más emocionantes de Quito.

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Un recorrido lleno de energía

Todo comienza en el Centro Comercial Iñaquito (CCI), norte de Quito. Poco a poco llegan los patinadores: cascos listos, ruedas ajustadas, música sonando de fondo. Hay nervios, risas y expectativa. Son las 8:45 de la noche y, cuando el grupo arranca, la ciudad cambia de ritmo.

Las ruedas empiezan a deslizarse sobre el asfalto y el grupo toma la avenida Amazonas. El aire fresco golpea el rostro mientras la fila de patinadores avanza como un solo cuerpo. Las luces de los autos, los semáforos y los edificios acompañan el recorrido, creando una postal nocturna única.

El paso por el intercambiador de El Labrador eleva la emoción: velocidad, coordinación y esa sensación de libertad que solo se siente al rodar en grupo. Nadie va solo. Aquí todos avanzan juntos.

La ruta continúa por la calle Luis Tufiño, donde el ambiente se vuelve más relajado. Algunos conversan, otros cantan, varios simplemente disfrutan del momento. Es imposible no sonreír.

Al llegar a la Real Audiencia, el trayecto se vuelve aún más especial: una vía amplia, bien pavimentada y perfecta para patinar. Los restaurantes iluminados, la gente observando y el sonido constante de las ruedas crean una atmósfera vibrante.

Finalmente, el grupo alcanza el parque de la Kennedy. El cansancio aparece, pero es superado por la satisfacción. Han sido entre 12 y 14 kilómetros de pura adrenalina. Es una experiencia colectiva donde la música acompaña cada tramo, las conversaciones fluyen y los desconocidos se convierten en amigos.

Aquí caben todos: niños (con supervisión de sus padres), jóvenes y adultos. Lo importante no es competir, sino disfrutar. Y lo mejor: es una actividad completamente gratuita.

Las rutas se realizan generalmente los martes —o según la organización— y muchas veces incluyen temáticas que elevan aún más la diversión: disfraces, pijamadas o recorridos especiales que llenan de color las calles.

Niños, jóvenes y adultos participan en rutas en patines que recorren las principales avenidas del norte de Quito.Juan Ruiz

De una idea a una comunidad que rueda la ciudad

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Detrás de todo esto está Estefanía Arciniegas, quien convirtió una inspiración internacional en un movimiento local.

“Viví cinco años en Barcelona y allá me uní a Barcelona Patina. Cuando regresé, una amiga que creó Bogotá Patina me dijo: ‘¿por qué no lo haces en Quito?’… y me animé”, recuerda.

Lo que vino después fue casi una misión personal: salir a parques y ciclopaseos a buscar patinadores uno por uno, invitarlos con un papel a un grupo de Facebook y sembrar la idea. Así, en septiembre de 2013, nació la primera ruta con 15 personas.

Hoy, 13 años después, esa iniciativa convoca a decenas —y en eventos especiales, a cientos— de patinadores que recorren la ciudad cada semana.

Desde Roller Bike, Estefanía Arciniegas promueve el patinaje urbano en Quito, facilitando alquiler y venta de equipos para quienes quieren vivir la experiencia.Juan Ruiz

Seguridad que acompaña cada trayecto

Para Darwin Saavedra, líder del equipo, la seguridad no es opcional, es la prioridad. Los 'stoppers' se encargan de abrir camino, gestionar el tránsito y anticiparse a cualquier riesgo. Equipados con radios, mantienen comunicación constante para alertar sobre baches, vehículos o cualquier obstáculo en la ruta.

“Nos encargamos de cerrar las calles, abrir camino y cuidar a todos, especialmente a los principiantes, para que puedan patinar con seguridad”, explica.

Este equipo, conformado por aproximadamente 10 personas, planifica cada detalle con anticipación. Analizan la ruta, identifican puntos críticos y acompañan al grupo durante todo el recorrido, garantizando una experiencia organizada, segura y fluida.