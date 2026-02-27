¿Buscas un plan diferente en Quito? Así es una noche en el Centro Histórico

Paseo Exprés en Quito: el recorrido a pie que revela el lado más vivo del Centro Histórico

Durante el Paseo Express, los asistentes recorren emprendimientos del Centro Histórico de Quito, entre ellos el Bar Abejas, un punto de encuentro para disfrutar música, comida y cultura barrial.

Si este viernes estás pensando qué hacer la próxima semana, este Paseo Exprés puede ser ese plan distinto para agendar desde ya. Cada miércoles a las 19:00, el Centro Histórico de Quito se convierte en una experiencia nocturna que mezcla historia, miradores, gastronomía y emprendimientos locales en un recorrido a pie de dos horas y media. Es una invitación a organizar tu agenda con tiempo, reunir amigos o familia y redescubrir el corazón de la ciudad desde una mirada más viva y cercana.

Le invitamos a que lea: El Metro de Quito abre sus estaciones como galerías de arte para la ciudadanía

Paseo Express: recorrer el Centro Histórico de Quito a pie y sin prisa

El recorrido es una iniciativa de Pata Caliente, un colectivo conformado por moradores del Centro Histórico que busca mostrar este espacio como un barrio habitable, dinámico y lleno de propuestas culturales y emprendimientos. La ruta avanza por la calle Manabí hasta llegar a la Plaza del Teatro, donde los participantes reciben una reseña histórica del sector y conocen su oferta cultural.

Pucará de Rumicucho: historia, terrazas ancestrales y paisajes únicos cerca de Quito Leer más

La caminata continúa hacia el tradicional barrio de La Tola, con una parada especial en la Plaza Belmonte, un espacio cargado de historia y cultura que ofrece una vista privilegiada de iglesias y restaurantes del centro. En esta zona destacan varios emprendimientos locales que se han convertido en paradas obligatorias del paseo.

Entre ellos está Las abejas - Club de Vinilos, un bar restaurante ideal para compartir entre amigos, degustar su propuesta gastronómica y disfrutar de música en vinilo de las décadas de los 60 a los 80.

También se visita Nuna Café, reconocido por su café de especialidad y una atención destacada. Otro punto imperdible es El Sereno Moreno, famoso por su vista espectacular del Centro Histórico y por ofrecer una chicha artesanal, su especialidad.

Uno de los momentos más destacados del recorrido es la visita a Sereno Moreno, un emprendimiento barrial que invita a vivir el Centro Histórico desde sus miradores y sabores tradicionales. Juan Ruiz

El Paseo Exprés tiene una duración aproximada de dos horas y media, tiempo en el que los asistentes pueden conocer los emprendimientos, tomar fotografías y disfrutar del ambiente nocturno. El recorrido culmina nuevamente en La Caponata, donde los participantes pueden quedarse a disfrutar de su gastronomía y de los eventos culturales que ofrece el restaurante.

Galo Benítez, líder del colectivo Pata Caliente, explica que estos recorridos comenzaron hace cinco años como una necesidad de los vecinos de volver a caminar su propio barrio. La iniciativa tomó más fuerza durante la pandemia, cuando pequeños grupos salían a recorrer las calles con el pretexto de pasear a sus perros y comenzaron a descubrir detalles que pasan desapercibidos en el día a día. Con el tiempo, más personas se fueron sumando y el proyecto se consolidó.

Participantes del Paseo Express avanzando a pie por calles empedradas del Centro Histórico de Quito, en un ambiente nocturno seguro y animado. Juan Ruiz

Horarios y rutas

Las rutas son dinámicas y cambian según la disponibilidad de vecinos, emprendimientos y espacios que abren sus puertas. Además de La Tola, también se recorren sectores como La Loma Grande, San Juan o San Roque. “La magia del centro es caminarlo a pata”, resume Benítez.

Actualmente, los recorridos abiertos al público se realizan los miércoles a las 19:00, con un costo de $ 10 por persona, y los sábados a las 18:00, por $ 12. Ambos incluyen un vinito caliente. También existen recorridos personalizados para grupos de amigos, familias, empresas u organizaciones.

Este paseo nocturno es una opción segura, agradable y diferente para conocer Quito, apoyar a los emprendimientos locales y redescubrir el Centro Histórico como un barrio vivo que invita a caminarlo y habitarlo.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.